Aksaray'da Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Hacılar Harmanı Mahallesi, 72. Cadde'de kaza

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi 72. Cadde üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İ.C. (40) idaresindeki 07 BGK 763 plakalı Chevrolet marka otomobil ile M.Ç. (21) yönetimindeki 41 JD 383 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen motosiklette sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

