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Aksaray'da Resepsiyon Görevlisine Bıçaklı Saldırı

Aksaray'da bir oteldeki tartışma sonucu resepsiyon görevlisi bıçakla yaralandı, zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 16:42
Aksaray'da Resepsiyon Görevlisine Bıçaklı Saldırı

Aksaray'da Bıçaklı Saldırı Olayı

Aksaray'da bir otelin resepsiyon görevlisi, bıçaklı bir saldırıya maruz kaldı. Olay, Taşpazar Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 30 yaşındaki S.K., otelde çalışan Ahmet Kaya ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kavga ve Yaralama

Tartışmanın büyümesiyle olay bir kavgaya dönüştü. Bu esnada S.K., Ahmet Kaya'yı bıçakla yaraladı ve ardından olay yerinden kaçtı.

Acil Müdahale ve Hastane

Olayın ardından hemen 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis, ihbar üzerine olay yerine intikal etti. Yaralı Ahmet Kaya, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın sağlık durumunun hayati tehlike taşıdığı öğrenildi.

Zanlının Yakalanması ve Tutuklanması

Polis tarafından yapılan çalışmalarda S.K. yakalanarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray'da resepsiyon görevlisinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı...

Aksaray'da resepsiyon görevlisinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Aksaray'da resepsiyon görevlisinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı...

Aksaray'da resepsiyon görevlisinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Aksaray'da resepsiyon görevlisinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı...

Aksaray'da resepsiyon görevlisinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

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