Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Jandarma Şehit Oldu, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da minibüsün jandarma aracına çarpması sonucu 2 asker şehit oldu, 1 sivil yaşamını yitirdi; cenazeler memleketlerine uğurlandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:36
Aksaray'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki askeri personel ile bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında gerçekleşti.

Kazanın Detayları ve Müdahale

Edinilen bilgiye göre 34 FD 8096 plakalı minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan 68 JAA 150 plakalı jandarma aracına arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bir jandarma personelinin şehit olduğu, minibüsteki bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan bir askeri personel, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Toplamda kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun Açıklaması

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi önünde yaptığı açıklamada kazadan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Kumbuzoğlu, kaza sırasında jandarma ekibinin emniyet şeridinde rutin kontrol yaptığını, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır, birinin ise normal olduğunu aktardı. Vali Kumbuzoğlu, şehitlere ve hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Tören ve Uğurlama

Kazada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutlar silah arkadaşları tarafından tören alanına getirildi, şehitlerin özgeçmişi okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile dua edildi.

Törenin ardından şehit Özgür'ün naaşı Osmaniye'ye, Özdemir'in naaşı ise Kırıkkale'ye gönderildi.

Törene Katılanlar

Törene şehitlerin yakınları ile birlikte Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Aksaray milletvekilleri Hüseyin Altınsoy ve Turan Yaldır, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Tuğgeneral Tolga Çemrek, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer ile çok sayıda askeri personel katıldı.

