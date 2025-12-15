Akşehir'de motosiklet hırsızlığı: 3 şüpheli yakalandı, 2 kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde çeşitli mahallelerden motosiklet çalınması üzerine başlatılan soruşturmada, polis ekiplerinin sıkı takibi ve kamera incelemeleri sonucu şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Soruşturma ve yakalama

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaylarla bağlantılı olarak çok sayıda güvenlik kamerasını titizlikle inceledi ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Toplanan delillerle kimlikleri belirlenen üç şüphelinin Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Yeşilyurt Mahallesi sakinleri olduğu tespit edildi: İ.A., A.G. ve M.D..

Kimlik bilgileri çevre ilçelerle paylaşılan şüpheliler, Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan müşterek çalışmalar sonucu Çay ilçesinde yakalanarak Akşehir'e getirildi.

Adli süreç

Gözaltına alınan ve hakkında motosiklet hırsızlığı suçundan işlem yapılan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.A. ve A.G. mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

