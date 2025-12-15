DOLAR
42,69 0%
EURO
50,22 -0,13%
ALTIN
5.964,12 -1,13%
BITCOIN
3.829.468,17 -1,16%

Akşehir'de motosiklet hırsızlığı: 3 şüpheli yakalandı, 2 kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla bağlantılı 3 şüpheli yakalandı; 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:51
Akşehir'de motosiklet hırsızlığı: 3 şüpheli yakalandı, 2 kişi tutuklandı

Akşehir'de motosiklet hırsızlığı: 3 şüpheli yakalandı, 2 kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde çeşitli mahallelerden motosiklet çalınması üzerine başlatılan soruşturmada, polis ekiplerinin sıkı takibi ve kamera incelemeleri sonucu şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Soruşturma ve yakalama

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaylarla bağlantılı olarak çok sayıda güvenlik kamerasını titizlikle inceledi ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Toplanan delillerle kimlikleri belirlenen üç şüphelinin Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Yeşilyurt Mahallesi sakinleri olduğu tespit edildi: İ.A., A.G. ve M.D..

Kimlik bilgileri çevre ilçelerle paylaşılan şüpheliler, Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan müşterek çalışmalar sonucu Çay ilçesinde yakalanarak Akşehir'e getirildi.

Adli süreç

Gözaltına alınan ve hakkında motosiklet hırsızlığı suçundan işlem yapılan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.A. ve A.G. mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÇEŞİTLİ MAHALLELERDEN MOTOSİKLET ÇALAN 3 ŞÜPHELİ...

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÇEŞİTLİ MAHALLELERDEN MOTOSİKLET ÇALAN 3 ŞÜPHELİ POLİSİN SIKI TAKİBİ VE KAMERA İNCELEMESİ SONUCU YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
2
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı
3
Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı
4
Van YYÜ'de 'Fanatizmin Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi' Konferansı
5
TRT Erzurum Radyosu 65’nci Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
6
Gaziantep'te 1,5 Milyon TL'lik Kaçak Elektronik Operasyonu
7
16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 10 Mayıs’ta Başlıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri