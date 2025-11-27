Akşehir Kirazı'nda Saha İncelemeleri Başladı

Konya Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, kiraz bahçelerinde fenolojik gözlem, hastalık taraması ve üretici bilgilendirmesi yaptı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:08
Akşehir Kirazı'nda Saha İncelemeleri Başladı

Akşehir Kirazı'nda Saha İncelemeleri

Konya'nın Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, bölgedeki kiraz bahçelerinde kapsamlı saha incelemeleri gerçekleştirdi. Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden biri olan Akşehir Kirazı'nın sezon hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalarda kiraz ağaçlarının güncel durumu detaylı şekilde değerlendirildi.

İncelemenin kapsamı ve bulgular

Teknik ekip, bahçelerde fenolojik gözlemler yaparak çiçeklenme ve tomurcuklanma dönemlerine ilişkin veriler topladı. Aynı zamanda hastalık ve zararlı risklerine yönelik kontroller gerçekleştirildi; tespit edilen tehditlere karşı alınabilecek tedbirler üreticilerle paylaşıldı. Ekip, sezon öncesi bakım, besleme ve doğru uygulamalar konusunda üreticileri bilgilendirdi.

Stratejik öneme vurgu

İlçe Müdürü Ahmet Uludağ, Akşehir Kirazı'nın hem bölge ekonomisi hem de ülke ihracatı açısından stratejik bir ürün olduğunu vurgulayarak, verimliliğin artırılması ve üretimin sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

