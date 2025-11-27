Akseki'de İstinat Duvarına Çarpan Araç: Sürücü Hafif Yaralandı
Kaza, Akseki-İbradı karayolunda 'ölüm virajı' Çamlıyokuş'ta gerçekleşti
Antalya'nın Akseki ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarpan araçta bulunan sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.35 sıralarında Akseki-İbradı karayolu üzerinde 'ölüm virajı' olarak bilinen Çamlıyokuş mevkiinde meydana geldi.
Akseki’den İbradı yönüne seyreden Ramazan D. idaresindeki 34 GOB 839 plakalı ticari araç, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiyesi, jandarma ve trafik jandarması sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Ramazan D., olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ANTALYA’NIN AKSEKİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.