Akseki'de İstinat Duvarına Çarpan Araç: Sürücü Hafif Yaralandı

Akseki-İbradı karayolunda kontrolden çıkan araç istinat duvarına çarptı; sürücü Ramazan D. hafif yaralandı, Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:54
Kaza, Akseki-İbradı karayolunda 'ölüm virajı' Çamlıyokuş'ta gerçekleşti

Antalya'nın Akseki ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarpan araçta bulunan sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.35 sıralarında Akseki-İbradı karayolu üzerinde 'ölüm virajı' olarak bilinen Çamlıyokuş mevkiinde meydana geldi.

Akseki’den İbradı yönüne seyreden Ramazan D. idaresindeki 34 GOB 839 plakalı ticari araç, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiyesi, jandarma ve trafik jandarması sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Ramazan D., olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

