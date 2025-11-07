Aksu'da Sağlıksız Şartlarda Patates Dilimleyen İşletme Mühürlendi

Aksu'da Yurtpınar Mahallesi'nde sağlıksız koşullarda patates dilimleyen işletmeye el konuldu; yaklaşık 1 ton patates imha edildi, makineler alınarak işletme mühürlendi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:30
İhbar sonrası yapılan denetimde birçok usulsüzlük tespit edildi

Antalya’nın Aksu ilçesinde gelen bir ihbar üzerine harekete geçen belediye zabıta müdürlüğü ekipleri, Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Yurtpınar Mahallesi’nde patates dilimlemesi yapan bir işletmeye denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, uygunsuz ve sağlıksız şartlarda patates dilimlemesi yapıldığı tespit edildi. İşletmeye ait yaklaşık 1 ton civarındaki soyulmuş ve doğranmış patates ekiplerce el konularak imha edildi.

Ayrıca denetim kapsamında üretimde kullanılan 2 adet endüstriyel patates soyma makinesi ile 1 adet patates dilimleme makinesi'ne el konuldu ve işletmenin faaliyeti sonlandırıldı. İşletmeye idari yaptırım cezası uygulanıp mühürlendi.

