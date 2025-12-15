Aksu'dan 7 Ürün İçin Coğrafi İşaret Başvurusu: Keşkek, Köfte ve Diğerleri Türk Patent'e

Aksu Kaymakamlığı 7 ürün için coğrafi işaret başvurusu yaptı

Antalya’nın Aksu ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin öncülüğünde 7 yöresel ürün için Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaret başvurusu yapıldığı duyuruldu. Etkinlik, Aksu Kocabelen Okulu bahçesinde gerçekleştirildi ve yerli-milli üretimin önemi ile sürdürülebilir tarım vurgulandı.

Hangi ürünler başvuruya dahil edildi?

Kaymakam Şahin, başvuru kapsamındaki ürünleri şu sözlerle açıkladı: keşkek, köfte, solak pişisi, salça, yabani incir reçeli, Kaliforniya biberi ve araka yemeği. Şahin, "Coğrafi işaret sadece kültürel bir miras değil; üretici için sürdürülebilir gelir, bölge için ekonomik kalkınma demektir" ifadelerini kullandı.

Tarımın stratejik önemi ve üretim gücü

Kaymakam Şahin, Aksu’nun tarım ve turizm açısından stratejik bir ilçe olduğunu belirterek bölgede yaklaşık 50 bin dekar örtü altı üretim alanı bulunduğunu söyledi. İlçede faaliyet gösteren çok sayıda fide ve tohum firmasının milli ve yerli tohum üretimiyle ekonomiye ve ihracata katkı sunduğunu vurguladı. Pandemi sürecinin gıdanın stratejik önemini net biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.

Eğitim ve yerel bilinç

Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Öztürk, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda üretken ve bilinçli bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Öztürk, "Vatanını sevmek; bu topraklarda üretilen yerli ve milli ürünlere sahip çıkmakla mümkündür" diyerek yerli üretime sahip çıkmanın vatan sevgisinin ayrılmaz parçası olduğunu belirtti.

Coğrafi işaretin rolü

Aksu Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Boğatimur ise coğrafi işaretin ürünün kökenini, niteliğini ve kalitesini güvence altına alan önemli bir tescil olduğunu söyledi. Boğatimur, coğrafi işaret sayesinde hem geleneksel üretimin hem de yerel tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanacağını ve fide-tohumculukta Aksu’nun Türkiye’de önde gelen merkezlerden biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Sonuç olarak, Aksu’daki bu adım, yerel lezzetlerin korunması ve üreticinin gelirinin artırılması yönünde atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Kaymakamlık, yerli üretimi coğrafi işaretle koruyarak emeği markaya, markayı gelire dönüştürmeyi hedefliyor.

