DOLAR
42,7 0,01%
EURO
50,22 -0,12%
ALTIN
5.945,56 -0,81%
BITCOIN
3.815.963,63 -0,79%

Aksu'dan 7 Ürün İçin Coğrafi İşaret Başvurusu: Keşkek, Köfte ve Diğerleri Türk Patent'e

Aksu Kaymakamlığı 7 yöresel ürün için Türk Patent'e coğrafi işaret başvurusunda bulundu; Yerli Malı Haftası'nda tarım, üretim ve sürdürülebilirlik vurgulandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:47
Aksu'dan 7 Ürün İçin Coğrafi İşaret Başvurusu: Keşkek, Köfte ve Diğerleri Türk Patent'e

Aksu Kaymakamlığı 7 ürün için coğrafi işaret başvurusu yaptı

Antalya’nın Aksu ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin öncülüğünde 7 yöresel ürün için Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaret başvurusu yapıldığı duyuruldu. Etkinlik, Aksu Kocabelen Okulu bahçesinde gerçekleştirildi ve yerli-milli üretimin önemi ile sürdürülebilir tarım vurgulandı.

Hangi ürünler başvuruya dahil edildi?

Kaymakam Şahin, başvuru kapsamındaki ürünleri şu sözlerle açıkladı: keşkek, köfte, solak pişisi, salça, yabani incir reçeli, Kaliforniya biberi ve araka yemeği. Şahin, "Coğrafi işaret sadece kültürel bir miras değil; üretici için sürdürülebilir gelir, bölge için ekonomik kalkınma demektir" ifadelerini kullandı.

Tarımın stratejik önemi ve üretim gücü

Kaymakam Şahin, Aksu’nun tarım ve turizm açısından stratejik bir ilçe olduğunu belirterek bölgede yaklaşık 50 bin dekar örtü altı üretim alanı bulunduğunu söyledi. İlçede faaliyet gösteren çok sayıda fide ve tohum firmasının milli ve yerli tohum üretimiyle ekonomiye ve ihracata katkı sunduğunu vurguladı. Pandemi sürecinin gıdanın stratejik önemini net biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.

Eğitim ve yerel bilinç

Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Öztürk, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda üretken ve bilinçli bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Öztürk, "Vatanını sevmek; bu topraklarda üretilen yerli ve milli ürünlere sahip çıkmakla mümkündür" diyerek yerli üretime sahip çıkmanın vatan sevgisinin ayrılmaz parçası olduğunu belirtti.

Coğrafi işaretin rolü

Aksu Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Boğatimur ise coğrafi işaretin ürünün kökenini, niteliğini ve kalitesini güvence altına alan önemli bir tescil olduğunu söyledi. Boğatimur, coğrafi işaret sayesinde hem geleneksel üretimin hem de yerel tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanacağını ve fide-tohumculukta Aksu’nun Türkiye’de önde gelen merkezlerden biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Sonuç olarak, Aksu’daki bu adım, yerel lezzetlerin korunması ve üreticinin gelirinin artırılması yönünde atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Kaymakamlık, yerli üretimi coğrafi işaretle koruyarak emeği markaya, markayı gelire dönüştürmeyi hedefliyor.

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE YERLİ MALI HAFTASI, YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLEN...

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE YERLİ MALI HAFTASI, YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLEN KAPSAMLI BİR PROGRAMLA KUTLANDI.

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE YERLİ MALI HAFTASI, YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLEN...

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Taksi Durağına Silahlı Giriş — Polis Müzakereleri Sürüyor
2
Bingöl'de Miniklerden Yerli ve Milli Sanayi Teknolojisi Paylaşımı
3
İnegöl'de Kaza: Taburcu Olan Scooter Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Akçakoca Koçullu Köyü'nün Yeni Camisi İbadete Açıldı
5
İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı
6
Tokat'ta Başçiftlik ve Reşadiye'de Kar Yağışı
7
Devlet Bahçeli: Türk Dili Milli Varlığın Temel Sütunudur

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi