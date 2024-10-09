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Aktivistler Picasso Tablosuna Protesto için Dökümantasyon Ekledi

Gazze'deki soykırımı durdurmak isteyen aktivistler, Picasso'nun tablosuna dikkat çekmek için protesto gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:54
Aktivistler Picasso Tablosuna Protesto için Dökümantasyon Ekledi

Aktivistler Picasso Tablosuna Dikkat Çekti

Gazze'de yaşanan soykırımın sona ermesi için çağrıda bulunan aktivistler, uluslararası düzeyde ses getiren bir protesto gerçekleştirdi. Bu eylem, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ulusal Galeri'de yer alan Pablo Picasso'nun ünlü eseri "Le Maternite (Annelik)" üzerinde gerçekleştirildi.

Protesto Detayları

Filistin'e yönelik silah ambargosu çağrısı yapan iki eylemci, Picasso'nun eserinin üzerine Anadolu Ajansı'nın amblemini yapıştırdı. Bu eylem, adalet arayışındaki Filistin halkına destek vermek amacıyla yapıldı. Dünya Genelinde Tepki Çekme Amacı

Aktivistler, yaptıkları bu sanatsal eylemle, dünya kamuoyunun dikkatini Gazze'deki insan hakları ihlallerine çekmeyi hedeflediklerini belirttiler. "Sanat, sosyal değişim için güçlü bir araçtır," diyen aktivistler, kitlesel bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Eylemin Önemi

Bu tür protestoların, toplumda farkındalık yaratmak ve uluslararası örgütlerin Gazze'deki durumu ele almasına olanak sağlamak açısından önemli olduğu ifade ediliyor.

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