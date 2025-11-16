AKUT Şehitleri İçin Ankara'da 3 Hatıra Ormanı

Ankara'da 23 Temmuz Seyitgazi yangınında şehit düşen AKUT gönüllüleri için Atatürk Orman Çiftliği 80. Yıl, Ostim ve Mamak'ta üç hatıra ormanı oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 15:19
Ankara'da, 23 Temmuz'da Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınında hayatını kaybeden AKUT gönüllüleri anısına üç ayrı noktada fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikimleri ve yerleri

Atatürk Orman Çiftliği 80. Yıl Ormanı'nda Şehit Tekin Enes Sarıyıldız ve Şehit Alperen Özcan için; Ostim'de Şehit İlker Onarıcı için; Mamak Yukarı İmrahor Ağaçlandırma Sahası'nda ise Şehit Bayram Eren Arslan anısına fidanlar toprakla buluşturuldu.

Organizasyon

Oluşturulan hatıra ormanları, Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde yapıldı. Fidan dikimine şehitlerin aile yakınları, AKUT görevlileri ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Aileden duygu yüklü sözler

Şehit İlker Onarıcı'nın kızı Rüzgar Onarıcı, Ostim'de babası için yapılan hatıra ormanında babasının çeşitli sporlarla ilgilendiğini ve çevreci olduğunu belirterek, "İnsanlara, kurda, kuşa, çiçeğe, böceğe, dağa, taşa, ormana, göle, denize, kısacası canlı cansız her türlü varlığa olan bu sevgisi, sporcu kişiliğinden kaynaklanan fiziksel avantajıyla birleşince akut gönüllüsü olarak her türlü canlıya yardım etmeye karar vermişti. Arama kurtarma konusuna kendini adamış, eğitimlerini tamamlamış, hatta kendini daha da geliştirmek adına Ankara Üniversitesi afet risk yönetimi ana bilim dalında yüksek lisans yapmıştır. Babam kayıp insan aramadan tutun da sel, heyelan, deprem, yangın her türlü operasyona akut bünyesinde gönüllü olarak katılmış ve diğer canlılara yardım etmek için kendini adamıştır" dedi.

