AKUT Şehitleri İçin Ankara'da 3 Hatıra Ormanı

Ankara'da, 23 Temmuz'da Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınında hayatını kaybeden AKUT gönüllüleri anısına üç ayrı noktada fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikimleri ve yerleri

Atatürk Orman Çiftliği 80. Yıl Ormanı'nda Şehit Tekin Enes Sarıyıldız ve Şehit Alperen Özcan için; Ostim'de Şehit İlker Onarıcı için; Mamak Yukarı İmrahor Ağaçlandırma Sahası'nda ise Şehit Bayram Eren Arslan anısına fidanlar toprakla buluşturuldu.

Organizasyon

Oluşturulan hatıra ormanları, Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde yapıldı. Fidan dikimine şehitlerin aile yakınları, AKUT görevlileri ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Aileden duygu yüklü sözler

Şehit İlker Onarıcı'nın kızı Rüzgar Onarıcı, Ostim'de babası için yapılan hatıra ormanında babasının çeşitli sporlarla ilgilendiğini ve çevreci olduğunu belirterek, "İnsanlara, kurda, kuşa, çiçeğe, böceğe, dağa, taşa, ormana, göle, denize, kısacası canlı cansız her türlü varlığa olan bu sevgisi, sporcu kişiliğinden kaynaklanan fiziksel avantajıyla birleşince akut gönüllüsü olarak her türlü canlıya yardım etmeye karar vermişti. Arama kurtarma konusuna kendini adamış, eğitimlerini tamamlamış, hatta kendini daha da geliştirmek adına Ankara Üniversitesi afet risk yönetimi ana bilim dalında yüksek lisans yapmıştır. Babam kayıp insan aramadan tutun da sel, heyelan, deprem, yangın her türlü operasyona akut bünyesinde gönüllü olarak katılmış ve diğer canlılara yardım etmek için kendini adamıştır" dedi.

ANKARA’DA 23 TEMMUZ’DA ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ’DE MEYDANA GELEN ORMAN YANGININDA HAYATINI KAYBEDEN ŞEHİTLER İÇİN ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 80. YIL ORMANI’NDA, OSTİM’DE VE MAMAK YUKARI İMRAHOR AĞAÇLANDIRMA SAHASI’NDA FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.