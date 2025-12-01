Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi

Akyaka Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:27
Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi

Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinden farkındalık çalışması

Akyaka’da öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet kullanımı konusunda eğitim verildi.

Kars’ın Akyaka ilçesinde Akyaka Borsa İstanbul Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, yasadışı bahisle mücadele, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi ile sosyal farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında bilgilendirildi.

Eğitimde Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca öğrencilere sosyal medyanın güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, dijital dolandırıcılık yöntemleri, sanal zorbalık ve bilinçli teknoloji kullanımı ile karşılaşabilecekleri riskler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Etkinlikte, siber tehditlere karşı alınabilecek önlemler ve karşılaşılan şüpheli durumların nasıl bildirileceği de anlatıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde merak edilen sorular uzman ekipler tarafından yanıtlandı.

Yetkililer, siber farkındalık faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceğini belirterek özellikle gençlerin dijital ortamda daha bilinçli hareket etmelerinin amaçlandığını ifade etti.

AKYAKA 300 ÖĞRENCİYE SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ(KARS-İHA)

AKYAKA 300 ÖĞRENCİYE SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ(KARS-İHA)

AKYAKA 300 ÖĞRENCİYE SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ(KARS-İHA)

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'nın meşhur tuzu ile 6 yıldır geçimini sağlayan 4 çocuk annesi
2
Niğde'de Tek Yön Projesi: Yeni Parklama Kuralları ve Cezalar
3
Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi
4
Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi
5
İncirliova Sevgi Yolu'nda Ağaç Bakımı ve Çevre Temizliği
6
BUÜ'de Bursa Kent Tarihi: Güncel Araştırmalar Poster Sunumu
7
İzmir'de 'manda yoğurdu' bahanesiyle tırnakçılık: Şüpheli yakalandı

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı