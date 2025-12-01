Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinden farkındalık çalışması

Akyaka’da öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet kullanımı konusunda eğitim verildi.

Kars’ın Akyaka ilçesinde Akyaka Borsa İstanbul Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, yasadışı bahisle mücadele, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi ile sosyal farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında bilgilendirildi.

Eğitimde Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca öğrencilere sosyal medyanın güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, dijital dolandırıcılık yöntemleri, sanal zorbalık ve bilinçli teknoloji kullanımı ile karşılaşabilecekleri riskler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Etkinlikte, siber tehditlere karşı alınabilecek önlemler ve karşılaşılan şüpheli durumların nasıl bildirileceği de anlatıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde merak edilen sorular uzman ekipler tarafından yanıtlandı.

Yetkililer, siber farkındalık faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceğini belirterek özellikle gençlerin dijital ortamda daha bilinçli hareket etmelerinin amaçlandığını ifade etti.

AKYAKA 300 ÖĞRENCİYE SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ(KARS-İHA)