Yıldırım Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Türkiye’nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna katılan Yıldırım sondaj gemisi, Karadeniz’deki görevine gitmek üzere Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Geminin Filyos Limanı’nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için yola çıktığı bildirildi.

Geçiş ve Refakat

Yıldırım, Ege Denizi’nden saat 13.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı ve saat 15.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğaz geçişi sırasında gemi Çanakkale’yi selamladı, manevranın en güç noktası olan Nara Burnunu döndükten sonra İstanbul’a gitmek üzere Marmara Denizi’ne doğru seyir aldı. Geçiş esnasında Kurtarma-10, KIYEM-6 ve Sahil Güvenlik Botu gemiye eşlik etti.

Geminin Özellikleri ve Görev Takvimi

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından filoya katılan 6’ncı sondaj gemisi Yıldırım, Karadeniz’deki sondaj operasyonlarına dahil olacak. Hazırlıkların ardından Mart ayı sonunda Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor.

İnşası 2024 yılında Güney Kore’de tamamlanan ve Türkiye’nin enerji filosuna katılan gemi, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olarak tanımlanan Yıldırım, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip; helikopter pistine ve 200 personele yaşam alanı sunuyor.

