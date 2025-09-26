Ala: Erdoğan-Trump Görüşmesi Liderler Diplomasisinin Önemini Gösterdi

Efkan Ala, Erdoğan ile Trump arasındaki Beyaz Saray görüşmesini liderler diplomasisinin güven ve stratejik işbirliğinde etkili bir araç olduğunu vurgulayarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 01:41
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 01:41
Ala'dan Beyaz Saray görüşmesine değerlendirme

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD ziyareti kapsamında Trump ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmenin kapsamı ve vurgulanan başlıklar

Ala, Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinde hem iki ülke ilişkilerini doğrudan ilgilendiren konuların hem de bölgesel ve küresel gündeme ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını aktardı. Görüşmede ikili ticaret, enerji, savunma sanayisi ve bölgesel meseleler gibi başlıkların ele alındığını ifade etti.

Türkiye'nin NATO üyesi olarak ittifakın savunma kapasitesine yaptığı katkıların ve bölgesel güvenlik mimarisindeki kilit rolü ile enerji, bölgesel krizlerin çözümü ve uluslararası ticaretin güvenliği bağlamında sağladığı istikrar sağlayıcı rolü her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu açıdan liderler düzeyinde sürdürülen bu doğrudan diplomasi, uluslararası ilişkilerde güven inşasının ve stratejik işbirliğinin en etkin araçlarından biri olarak bir kez daha öne çıkmıştır. Sonuç itibarıyla, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel düzeyde barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik aktif katkısı, bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Bütün bu gelişmeler, gelecekte ülkemizin uluslararası etkinliğini daha da artıracak, Türkiye'yi hem bölgesinde hem de küresel ölçekte de barış ve istikrarın inşasında vazgeçilmez bir aktör olarak öne çıkaracaktır.

Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürdürdüğü liderler diplomasisindeki etkin ve sonuç odaklı yaklaşımın ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını ve Türkiye'nin uluslararası diplomasideki merkezi konumunun teyit edilmesine vesile olduğunu vurguladı.

