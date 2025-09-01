DOLAR
Ala: Türkiye, ŞİÖ Zirvesinde Küresel Adalet İçin Diplomatik Çabalarını Sürdürecek

Efkan Ala, ŞİÖ Zirvesi sonrası Türkiye'nin BM merkezli çok taraflılığı güçlendirip küresel adalet için diplomatik çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:46
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan ŞİÖ değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'deki Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında küresel sorunların çözümlerinin güçlü iş birliği ve etkin çok taraflılık temelinde mümkün olacağına işaret ettiğini anımsattı. Bu çerçevede Erdoğan'ın, "bu sistemin mevcut küresel dinamiklere ve değişen ihtiyaçlara yanıt verebilmesi için kapsamlı bir reform sürecine ihtiyaç duyulduğunu" söylediğini hatırlattı.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler'in, kendisine yüklenen sorumlulukları yerine getirebilmesi ve küresel adaletin tesisi için daha geniş bir temsiliyet ve daha güçlü bir karar alma mekanizmasına kavuşmasının zaruri olduğunu öteden beri vurgulamaktadır. Bugün gelinen noktada, dünya üzerindeki adaletsiz güç dengeleri ve mevcut yapının, küresel sorunların çözümü konusunda yeterli etkinliği sağlayamadığı bir vakıadır. Küresel sorunların çözümünde etkin bir aktör olma sorumluluğumuzun bilincinde olarak, Türkiye, çok taraflı iş birliğini güçlendirme ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumların etkinliğini artırma yönünde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir. Küresel barış ve güvenlik ancak, eşitlik, adalet ve ortak sorumluluk anlayışıyla sağlanabilir. Bu doğrultuda, Türkiye, uluslararası işbirliğini güçlendirerek küresel adaletin tesisi için diplomatik çabalarını sürdürecektir.

Ala'nın paylaşımı, Türkiye'nin çok taraflılık ve BM merkezli iş birliğini güçlendirme kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu gösteriyor.

