Aladağlar'da Kaybolan Belaruslu İkiz Kız Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başlatıldı

Aladağlar'da Kaybolan Belaruslu İkizler için Arama Operasyonu Devam Ediyor

Niğde'nin Çamardı ilçesinde yer alan Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcı için arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Valentino ve Mariao İvankova isimli ikiz kardeşlerin 16 Kasım'da Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmandıktan sonra kendilerinden haber alınamadı.

Arama Çalışmalarında Zorluklar

Bugün sabah saatlerinde tekrar başlatılan arama çalışmalarında, Niğde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri Sokullupınar güzergahında Kızılkaya ve Emler zirvesinin yanı sıra Yedigöller bölgesinde yoğunlaştı. Ayrıca, Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da bölgede tarama çalışmaları gerçekleştirdi.

Ancak, arama tarama çalışmaları sırasında ikiz kardeşlere ulaşılamadığı öğrenildi. Ekipler, yer yer 60 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle zorluk yaşadı. Bu durum, helikopterle bulundukları yerden alınarak Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'ne getirilmelerini gerektirdi.

Çalışmalara Ara Verildi

Arama çalışmalarına ara verilmesi, hava koşullarının uygun hale gelmesi durumunda yarın devam edileceği belirtildi. 19 Kasım’da Belarus Konsolosluğu'nun Niğde Valiliğine bilgi vermesiyle başlatılan arama kurtarma süreçleri, kaybolma olayının ardından hız kazanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışmalar tekrar başlatıldı. Arama tarama çalışmalarında iki kız kardeşe bugün de ulaşılamadı. Yer yer 60 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle arama çalışmalarında zorluk çeken ekipler, helikopterle bulundukları yerden alınarak Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'ne getirildi.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışmalar tekrar başlatıldı. Arama tarama çalışmalarında iki kız kardeşe bugün de ulaşılamadı. Yer yer 60 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle arama çalışmalarında zorluk çeken ekipler, helikopterle bulundukları yerden alınarak Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'ne getirildi.