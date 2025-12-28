Adana'da 2025'te 3 bin 865 kedi ve 3 bin 577 köpeğe mikroçip takıldı

Adana'da 2025 yılı içinde evcil hayvanlara yönelik mikroçip uygulamasında önemli bir adım atıldı. Yetkililer, kentte şimdiye kadar 3 bin 865 kedi ve 3 bin 577 köpeğin kayıt altına alınarak mikroçip uygulamasının tamamlandığını bildirdi.

Yasal çerçeve ve son tarih

Evcil hayvanlara mikroçip takılmasını zorunlu hale getiren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikte verilen ek sürenin 31 Aralık 2025 tarihinde sona ereceği belirtildi. Yetkililer, hayvan sahiplerini bu son başvuru tarihine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Kayıt ve uygulamanın önemi

Yetkililer, mikroçip uygulamasının hayvanların kaybolması veya sokağa terk edilmesi durumunda kimliklendirme ve takibi kolaylaştırdığını vurguladı. Uygulamanın hem hayvan güvenliği hem de kayıtlılık açısından önemine dikkat çekildi.

Başvuru noktaları ve yaptırımlar

İşlemlerin il ve ilçe tarım müdürlükleri ile yetkili veteriner klinikleri aracılığıyla yapılabildiği kaydedildi. Mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerinin idari para cezasıyla karşılaşabileceği hatırlatıldı.

Hayvanseverler ve veteriner hekimlerden çağrı

Hayvanseverler ve veteriner hekimler, 31 Aralık öncesi yoğunluk yaşanmadan başvuruların yapılması çağrısında bulundu. Yetkililer, son güne bırakılmaması yönünde uyarı tekrarladı.

