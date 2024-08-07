Alanya'da 7 Bin 857 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi

Alanya'da Sahte Parfüm Operasyonu

Antalya'nın gözde ilçesi Alanya'da düzenlenen operasyonlar kapsamında, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 7 bin 857 şişe sahte parfüme el koydu. Yaz aylarında artan seyyar satıcılara karşı denetimleri sıklaştıran ekipler, kamu sağlığını tehlikeye atan sahte ürünleri hedef aldı.

Sahte Parfüm İmhası

Ekiplerin düzenlediği operasyon neticesinde ele geçirilen sahte parfümler, silindirle ezilerek imha edildi. Zabıta yetkilileri, halk sağlığını koruma adına denetimlerin süreceğini belirtti.

Denetimler Sürecek

Alanya'daki sahte parfüm satışıyla ilgili önlemlerin devam edeceği ve bu tür ürünlerle mücadele çalışmalarının artırılacağı ifade edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerince ele geçirilen 7 bin 857 şişe sahte parfüm imha edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerince ele geçirilen 7 bin 857 şişe sahte parfüm imha edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerince ele geçirilen 7 bin 857 şişe sahte parfüm imha edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerince ele geçirilen 7 bin 857 şişe sahte parfüm imha edildi.