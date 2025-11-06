Alanya'da cami avlusunda 43 yaşındaki kişi ölü bulundu

Olayın gelişimi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, saat 15.45 sıralarında meydana gelen olayda, Saray Mahallesi Galatasaray Caddesi'ndeki Çelikler Camii önündeki bankta hareketsiz yatan bir vatandaş fark edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak durum bildirilmiş, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bankta yatan kişinin 43 yaşındaki Bayram Akça olduğu ve hayatını kaybettiği belirlenmiştir.

Olayda ölümün sebebinin kalp krizi olabileceği değerlendirildi. Kesin ölüm nedeninin tespiti için cenaze, Alanya Adli Tıp morguna kaldırıldı.

