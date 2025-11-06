Alanya'da cami avlusunda 43 yaşındaki kişi ölü bulundu

Alanya'da Çelikler Camii önündeki bankta hareketsiz bulunan 43 yaşındaki Bayram Akça hayatını kaybetti; ölüm şüphesi kalp krizi, cenaze Adli Tıp morguna götürüldü.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:17
Olayın gelişimi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, saat 15.45 sıralarında meydana gelen olayda, Saray Mahallesi Galatasaray Caddesi'ndeki Çelikler Camii önündeki bankta hareketsiz yatan bir vatandaş fark edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak durum bildirilmiş, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bankta yatan kişinin 43 yaşındaki Bayram Akça olduğu ve hayatını kaybettiği belirlenmiştir.

Olayda ölümün sebebinin kalp krizi olabileceği değerlendirildi. Kesin ölüm nedeninin tespiti için cenaze, Alanya Adli Tıp morguna kaldırıldı.

