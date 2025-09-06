DOLAR
Alanya'da Caretta Caretta Yavrularının Denizle Buluşma Yolculuğu Görüntülendi

Alanya Yeşilöz'de caretta caretta yavruları yuvalardan çıkarak denize ulaşıyor; 6,5 km alanda 602 yuva tespit edildi, çıkışlar 15 Ekim'e kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 17:40
Alanya'da Caretta Caretta Yavrularının Denizle Buluşma Yolculuğu Görüntülendi

Alanya'da Caretta Caretta Yavrularının Denizle Buluşma Yolculuğu Görüntülendi

Yeşilöz Mahallesi'nde yuvalardan çıkan yavrular denize ulaşma mücadelesi görüntülendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Yeşilöz Mahallesi sahilinde yuvalardan çıkan caretta caretta yavrularının denize ulaşma yolculuğu cep telefonuyla kaydedildi.

Yavru kaplumbağalar kumdan çıkıp denize ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor; kumun altında kalan yavrular ise çevre gönüllülerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılıyor.

Güldane Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada çıkış sürecini koordine ettiğini belirtti ve bölgede devam eden çıkışlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İlçede yaklaşık 6,5 kilometrelik alanda 602 yuva tespit ettik. Şu anda hem deniz kaplumbağalarımız hem de caretta carettalarımızın yavru çıkışları devam ediyor. Bu süreç 15 Ekim'e kadar sürecek."

Şahin, yuvaların son dönemde iklim değişikliklerinden etkilendiğine dikkat çekerek, ani sıcaklık değişimi ve nem oranındaki farklılıklar nedeniyle yuvalarda çok sayıda ölü yavru ve çürümüş yumurtalar tespit ettiklerini kaydetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yuvalarından çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma yolculuğu sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yuvalarından çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma yolculuğu sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yuvalarından çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma...

