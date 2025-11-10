Samsun'da Akrabasını İki Kez Araçla Ezerek Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı

Samsun'da çıkan kavgada akrabasını iki kez araçla üzerinden geçirerek öldüren Uğur Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı; duruşmada tutukluluk devam etti.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:29
İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki olay, 9 Temmuz gecesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) arkasında meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen akrabalar arasında çıkan kavgada, iddiaya göre Uğur Yılmaz (32), otomobiliyle çarptığı Mehmet Kalay (39)'ın üzerinden iki kez geçti. Ağır yaralanan Kalay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi

Gözaltına alınan şüpheliler arasında 19 suç kaydı bulunan Uğur Yılmaz ile kavgaya karıştığı belirtilen Mevlüt Yılmaz (35) ve Ahmet G. (48) yer aldı. Şüpheliler, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından 10 Temmuz'da adliyeye sevk edildi; Uğur Yılmaz tutuklanırken, Mevlüt Yılmaz ve Ahmet G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşmada ifadeler

Olayla ilgili dava, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açıldı. Tutuklu sanık Uğur Yılmaz ile başka bir suçtan tutuklu bulunan Mevlüt Yılmaz ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Uğur Yılmaz, olayı kaza olarak nitelendirip beraat talep etti. Mahkemedeki ifadesinde "Maktül Mehmet Kalay, arkadaşım Ahmet G., Mevlüt Yılmaz ve Cüneyt Y. ile sahilde alkol almak için anlaşmıştık. Biz geldikten sonra Mevlüt Yılmaz, Mehmet Kalay ve Ahmet G. yanımıza geldiler. Birlikte alkol almaya başladık. Bundan yarım saat sonra maktulün kardeşi olan İsmail Kalay yanımıza geldi. Bulunduğumuz yerden kalkmak istedik. Bunun için ben seyyar masayı Mevlüt’ün getirdiği araca koymak istedim. Masayı bagaja koyup kapattığımda Mevlüt Yılmaz, Cüneyt Y. ve İsmail Kalay’ın kavga ettiğini gördüm. Maktul de oradaydı ancak onun birisine vurduğunu ya da ona vurulduğunu görmedim. Bulunduğum yer ile onların bulunduğu ve kavga ettikleri yer arasında 20-25 metre mesafe bulunuyordu. Benim ve Cüneyt’in denetimi olduğundan oradan uzaklaşmak istedim. Ben araca binip tam oradan uzaklaşırken kavga ettiğini söylediğim şahıslar kavga ede ede arabanın sol tarafına doğru geldiler. Ben önce aracı öne doğru 5-10 metre kadar sürdüm. Bu sırada aracın ön sol tekerinin biraz havalanıp yere düştüğünü hissettim. Çalılıklar arasında tümsekler olduğu için üzerinden geçmiş olabileceğimi düşündüm. Daha sonra arabaya zarar vermeyeyim diyerek direksiyonu tam sağa kırdım biraz daha devam ettim. Daha sonra genişten alıp tam geri dönüş yaptım. Bunun sebebi şahısların kavga ettikleri yerde ağaç vardı. Bu sırada Mehmet’i sırt üstü yerde yatar vaziyette gördüm. Aracı hemen park alanına bırakıp Mehmet’in yanına koştum. Elini yüzünü ovalayıp ‘iyimisin’ dedim. Bu sırada bana baktı ancak cevap veremedi. Ağzından kan geliyordu. O sırada bayan bir şahıs gördüm, ’ambulans’ diyerek bağırıyordu. Ben Mehmet’e çarptığımı görmedim. Başkası da olsa aynı durum olurdu. Beraatimi talep ediyorum. Ben arkadaşımı bilerek ve isteyerek neden öldüreyim? Kesinlikle kazaydı" dedi.

Mevlüt Yılmaz da "Akrabam olan Ahmet G. ve ölen Mehmet Kalay ile birlikte alkol alıyorduk. Olay yerinden ayrılacağım sırada kavga çıktı. Ben ayırmaya çalışırken Uğur Yılmaz araca binmişti. Mehmet Kalay bizden 10-15 metre ilerideydi. Biz boğuşurken Uğur’un aracıyla Mehmet’e çarptığını gördüm. Kasıtlı olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Ölenin kardeşi İsmail Kalay ise tanık ifadesinde, "Olay yerinde kavga çıktı. Ben geriye kaçtım. Uğur aracı ağabeyimin üzerine sürerek çarptı. Ağabeyim yere düştü. Daha sonra geri gelip tekrar üzerinden geçti" dedi.

Süreç ve karar

Mahkeme, tanık beyanlarının alınmasının ardından tutuklu sanık Uğur Yılmaz hakkında tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

