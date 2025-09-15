Sabit Akın Zaimoğlu'na Bursa'da Veda — Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne Atandı

Veda Töreni ve Katılımcılar

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Antalya Emniyet Müdürlüğüne atanan Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde veda töreni düzenlendi.

Törene katılanlar arasında Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile il protokolü, muhtarlar, vatandaşlar ve emniyet personeli yer aldı.

Veda Konuşması ve Uğurlama

Zaimoğlu, törende katılımcılara teşekkür ederek herkesle tek tek selamlaştı. Ardından törende hazır bulunan mangayı selamlayan Zaimoğlu, ailesiyle birlikte yeni görev yerine gitmek üzere şehirden ayrıldı.

Atama ve törene ilişkin bilgiler korundu; görev değişikliğinin resmi kararla gerçekleştiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Antalya Emniyet Müdürlüğüne atanan Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu için uğurlama töreni düzenlendi.