Alanya'da fırtına inşaat korkuluklarını uçurdu, park halindeki Hyundai zarar gördü

Alanya'da fırtına inşaat korkuluklarını uçurdu, park halindeki araca zarar verdi

Meteoroloji'nin Antalya'nın doğu ilçeleri için yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından, Alanya'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr bir inşaat alanındaki demir korkulukları yerinden söktü.

Yerinden çıkan korkuluklar, cadde kenarında park halinde bulunan Hyundai marka otomobilin üzerine devrilerek maddi hasara yol açtı. Olay, Alanya'nın Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde gerçekleşti.

Olay anında bölgede kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti. Araç sahibi sabah saatlerinde durumu fark ederek yetkililere bildirdi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri

İhbar üzerine polis ve zabıta ekipleri olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemleri aldı ve inceleme başlattı.

