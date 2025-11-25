Alanya'da fırtına inşaat korkuluklarını uçurdu, park halindeki Hyundai zarar gördü

Alanya'da gece etkili fırtına, inşaatın demir korkuluklarını sökerek park halindeki Hyundai'nin üzerine düşürdü; bölgede kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:35
Meteoroloji'nin Antalya'nın doğu ilçeleri için yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından, Alanya'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr bir inşaat alanındaki demir korkulukları yerinden söktü.

Yerinden çıkan korkuluklar, cadde kenarında park halinde bulunan Hyundai marka otomobilin üzerine devrilerek maddi hasara yol açtı. Olay, Alanya'nın Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde gerçekleşti.

Olay anında bölgede kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti. Araç sahibi sabah saatlerinde durumu fark ederek yetkililere bildirdi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri

İhbar üzerine polis ve zabıta ekipleri olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemleri aldı ve inceleme başlattı.

