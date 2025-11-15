Alanya'da Kleopatra Plajı'nda Büfe Yangını

Kısa süreli müdahaleyle kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kleopatra plajı sahilinde bulunan bir plaj büfesinde, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis, yoğun müdahale gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında büfe içinde bulunan masa ve sandalyeler kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

