Alanya'da Kleopatra Plajı'nda Büfe Yangını

Alanya Kleopatra plajındaki büfede saat 11.30'da çıkan yangın, Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:42
Kısa süreli müdahaleyle kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kleopatra plajı sahilinde bulunan bir plaj büfesinde, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis, yoğun müdahale gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında büfe içinde bulunan masa ve sandalyeler kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

