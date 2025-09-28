Alanya'da Motosikletle Otomobil Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi; otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 00:27
Kaza ve İlk Bilgiler

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

06 YK 098 plakalı otomobili Y.E. (67) kullandığı sırada, Küçükhasbahçe Mahallesi'nde Mehmet G. (49) idaresindeki 07 BNU 164 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

