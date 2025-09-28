Alanya'da Motosikletle Otomobil Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kaza ve İlk Bilgiler
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza Detayları
06 YK 098 plakalı otomobili Y.E. (67) kullandığı sırada, Küçükhasbahçe Mahallesi'nde Mehmet G. (49) idaresindeki 07 BNU 164 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma
Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.