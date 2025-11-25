Alanya'da ruhsatsız sağlık işletmesi mühürlendi

Alanya'da Şekerhane Mahallesi'nde yetkisiz sağlık hizmeti veren işletme, ekiplerin operasyonuyla mühürlendi; çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 18:19
Alanya İlçe Sağlık ve Emniyet Müdürlüğü ortak operasyon düzenledi

Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yetkisiz sağlık hizmeti verdiği belirlenen bir işletmeye operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında ekipler, Şekerhane Mahallesi’nde yer alan ve ruhsatsız olduğu tespit edilen işletmeye çilingir yardımıyla girildi. "Merdiven altı" olarak tabir edilen iş yerinde yapılan aramalarda, tıbbi uygulamalarda kullanıldığı değerlendirilen ve suç unsuru taşıyan çok sayıda tıbbi malzeme ve cihaz ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler tutanak altına alınırken, işletme hakkında yasal işlem başlatıldı ve ekipler tarafından mühürlenerek faaliyeti sonlandırıldı.

Alanya İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Bahadır Sönmez ise konuyla ilgili, Alanya’da ruhsatsız güzellik salonu, doktor muayenehanesi ve diş tedavisi veren merkez kalmayana kadar gereğini yapacaklarını belirtti.

