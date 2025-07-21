Alanya'da Trafik Güvenliği Tehlikeye Düştü: Sürücüye Cezai İşlem

Alanya’da Trafik Güvenliği İhlali

Antalya'nın Alanya ilçesinde, trafik düzenini ve güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye idari para cezası uygulandı. Söz konusu araç, trafikten men edildi.

Olayın Detayları

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşyuvası Tünelleri mevkiinde bir kamyonetten yüksek sesle müzik dinlendiği ve aracın hareket halindeyken kapılarının açıldığı ihbarını aldı. Bu durum, trafik güvenliğini tehlikeye atmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, plakası ve sürücüsü belirlenen kamyonet,迅速 olarak trafikten men edildi. Sürücüye, idari para cezası uygulanırken, ayrıca 70 ceza puanı da verildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yüksek sesle müzik dinleyip, hareket halindeki aracın kapılarının açılarak trafik düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşüren sürücüye idari para ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yüksek sesle müzik dinleyip, hareket halindeki aracın kapılarının açılarak trafik düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşüren sürücüye idari para ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.