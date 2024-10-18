Alanya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen orman yangını, yapılan başarılı müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının, Tepe Mahallesi'nde yerleşim alanlarına yakın bir ormanlık alanda, henüz doğrulanmamış bir sebepten kaynaklandığı bildirildi.

Yangın Söndürme Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Yangın ihbarının ardından, bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi. Bu güçlü müdahale sayesinde yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Hasar Durumu

Yangın sonucunda 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin çalışmaları, bölgedeki diğer potansiyel riskleri minimize etmek amacıyla devam etmektedir.