Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025'te 112 Ülkeden 21 bin 102 Yabancı Hastaya Sağlık Hizmeti

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2025 verileri: 112 ülke, 21 bin 102 yabancı hasta

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025 yılında 112 ülkeden toplam 21 bin 102 yabancı hastaya sağlık hizmeti sundu. Hastane, sunduğu nitelikli ve güvenilir hizmetlerle yabancı hastaların tercih ettiği merkezler arasında yer aldı.

Hasta profili ve en çok tercih edilen ülkeler

Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2025 yılı içerisinde 112 ülkeden 21 bin 102 yabancı hastamızın sağlık hizmeti almasını sağladık" dedi. Hastaneyi en fazla tercih edenler arasında Rusya Federasyonu vatandaşları öne çıktı; Rusya'yı sırasıyla Ukrayna, Almanya, İran ve Kazakistan takip etti. Rusya'dan gelen hasta sayısı 4 bin 449 olarak bildirildi.

Klinikler ve ameliyat istatistikleri

Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, yabancı hastaların en çok başvurduğu birimlerin İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Genel Cerrahi Klinikleri olduğunu açıkladı. Ayrıca 2025 yılında 297 yabancı hastanın ameliyatının başarılı şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Yetkilendirme, iletişim ve hizmet anlayışı

Hastanenin, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazanan hastaneler arasında yer aldığı vurgulandı. Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, "Dört farklı dili konuşabilen tercümanlarımızla yabancı hastalarımıza kaliteli, güvenilir ve anlaşılır sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgesel hizmet ağı ve kapasite

Hastanenin Anamur, Akseki, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerini kapsayan geniş bir bölgeye hizmet verdiğini belirten Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, "420 yatak kapasiteli hastanemizde, günlük binin üzerinde Türk vatandaşı hastamıza da poliklinik hizmeti sunuyor, hem yerli hem de yabancı hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİM PROF. DR. BANU KARAKUŞ YILMAZ