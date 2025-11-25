Alaplı'da abartı egzozlu motosiklet bekçiyi yaraladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde abartı egzoz kullanan motosiklet sürücüsü, kendisini uyaran bekçiye çarpıp yaraladı; sürücü kısa sürede yakalandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 20:41
Olayın ayrıntıları

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden bir motosiklet sürücüsünü uyaran bekçi ile yaşanan arbede sonucu olay çıktı.

Abartı egzoz kullanan motosiklet sürücüsü, kendisini uyaran bekçiden kaçmaya çalışırken çarptığı bekçiyi yaraladı. Çarpmanın ardından sürücü motosikletini olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

Kısa süre sonra, yaya olarak kaçan sürücü A.A., belediye dükkanları mevkiinde polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Trafik ekipleri tarafından sürücü A.A.'ya abartı egzoz kullanmak ve plakasına ilişkin cezai işlemler de dahil olmak üzere gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Yaralanan bekçi A.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konuya ilişkin olarak soruşturma başlatıldı.

