Alaplı'da İzinsiz Dronlar Düşürülecek: Üç Aşamalı İzin ve 78 bin 701 TL Ceza

Alaplı'da izinsiz dronlar düşürülecek

Zonguldak’ın Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü, son dönemde izinsiz ve izni olmadan uçurulan dronlara karşı alınan yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Yetkililer, söz konusu kurallara uyulmadığı takdirde mahalli kolluk güçlerinin müdahale ederek dronları düşüreceğini bildirdi.

Üç aşamalı izin zorunluluğu

İlçe genelinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişiler tarafından yapılacak her türlü insansız hava aracı uçuşu için üç aşamalı izin gerekiyor: Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğünün uygun görüşü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İl Temsilciliğinin bilgisi ve Zonguldak Valiliğinin izni.

İhlale ağır yaptırım

Bu izinlerin alınmaması halinde uçurulan dronların mahalli kolluk güçlerince düşürüleceği ve cihazı kullanan kişiler hakkında mevzuatta yer alan tüm cezai yaptırımların eksiksiz uygulanacağı belirtildi. Başvuru yapılmadan gerçekleştirilen uçuşlarda 78 bin 701 TL idari para cezası uygulanabilecek.

Yetkililer ayrıca, özellikle kalabalık alanlar, kamu kurumları çevresi ve hassas bölgelerde izinsiz drone uçuşlarının ciddi bir güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çekti.

