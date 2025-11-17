Alaplı'da İzinsiz Dronlar Düşürülecek: Üç Aşamalı İzin ve 78 bin 701 TL Ceza

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü, izinsiz dronların mahalli kollukça düşürüleceğini; üç aşamalı izin ve 78 bin 701 TL'ye kadar para cezası uygulanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:18
Alaplı'da İzinsiz Dronlar Düşürülecek: Üç Aşamalı İzin ve 78 bin 701 TL Ceza

Alaplı'da izinsiz dronlar düşürülecek

Zonguldak’ın Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü, son dönemde izinsiz ve izni olmadan uçurulan dronlara karşı alınan yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Yetkililer, söz konusu kurallara uyulmadığı takdirde mahalli kolluk güçlerinin müdahale ederek dronları düşüreceğini bildirdi.

Üç aşamalı izin zorunluluğu

İlçe genelinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişiler tarafından yapılacak her türlü insansız hava aracı uçuşu için üç aşamalı izin gerekiyor: Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğünün uygun görüşü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İl Temsilciliğinin bilgisi ve Zonguldak Valiliğinin izni.

İhlale ağır yaptırım

Bu izinlerin alınmaması halinde uçurulan dronların mahalli kolluk güçlerince düşürüleceği ve cihazı kullanan kişiler hakkında mevzuatta yer alan tüm cezai yaptırımların eksiksiz uygulanacağı belirtildi. Başvuru yapılmadan gerçekleştirilen uçuşlarda 78 bin 701 TL idari para cezası uygulanabilecek.

Yetkililer ayrıca, özellikle kalabalık alanlar, kamu kurumları çevresi ve hassas bölgelerde izinsiz drone uçuşlarının ciddi bir güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çekti.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ,SON ZAMANLARDA SIKCA GÖRÜLEN VE...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ,SON ZAMANLARDA SIKCA GÖRÜLEN VE GEREKLİ İZİNLER ALINMADAN UÇURULAN DRONE VE İHA’LARIN MAHALLİ KOLLUK BİRİMLERİNCE DÜŞÜRÜLECEĞİNİ AÇIKLADI.

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü: "Prematüre doğsan da yalnız değilsin"
2
Bingöl’e 90 Yüz Tanıma Özellikli Yaka Kamerası Tahsis Edildi
3
Bolu'da sokağın maskotu 'Waffle' barınağa götürüldü, vatandaş sahiplendi
4
Kahramanmaraş'ta 14 Yaşındaki Çocuğun Silah Şakası Ölümle Bitti
5
TBMM Heyeti Düzce Cezaevi'nde İnceleme Yaptı
6
Alaplı'da Kapalı Pazar Yolu Gölete Döndü: Vatandaş ve Esnaf Tepkili

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler