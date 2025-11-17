Alaplı'da Kapalı Pazar Yolu Gölete Döndü: Vatandaş ve Esnaf Tepkili

Alaplı Kapalı Pazar yolunda yağmur sonrası oluşan su birikintileri vatandaş ve esnafı mağdur ediyor; Alaplı Belediyesi'nden kalıcı altyapı talebi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:20
Yağmur sonrası çarşamba pazarında büyük mağduriyet

Alaplı’da Kapalı Pazar alanının bulunduğu yol, yoğun yağışın ardından adeta gölete döndü. Özellikle çarşamba günleri pazara gelen vatandaşlar, her yağıştan sonra aynı manzaranın tekrarlandığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Pazara gelen kadınlar, oluşan su birikintileri nedeniyle bölgeden geçiş yapamadıklarını söyleyerek, "Her hafta aynı çileyi çekiyoruz. Ayakkabılarımız suya batıyor, çamur içinde kalıyoruz. Buraya artık kalıcı bir çözüm istiyoruz" dedi.

Vatandaşlar, yağmur sonrası tamamen suyla kaplanan park alanında ne bir tahliye hattı ne de düzgün bir zemin olduğunu ifade ederek, "Pazar öncesi burası mutlaka düzeltilmeli. Burası şehrin göbeği ama hâlâ köy yolundan farksız" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Pazarcı esnafı da bölgedeki altyapı yetersizliğinden şikayet ederek, alanın bir an önce düzenlenmesini ve kalıcı çözüm üretilmesini istedi.

Vatandaşlar, her yağmur sonrası aynı sorunun yaşandığını vurgulayarak Alaplı Belediyesi'nden acil altyapı ve zemin düzenlemesi talep ediyor.

