Alaplı'da Pelet Soba Külü Yangını: Balkon ve Salon Zarar Gördü

Alaplı Yeni Siteler M Bloklar'da balkona bırakılan pelet soba külü yangına yol açtı; itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:47
Alaplı'da pelet soba külü yangını: balkon ve salon kısmen zarar gördü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Yeni Siteler M Bloklar'da bulunan 5 katlı apartmanın 3’üncü katındaki bir dairede pelet soba külü nedeniyle yangın çıktı.

Müdahale ve zarar

Yangın, gündüz saatlerinde balkondan alevlerin yükseldiğinin görülmesiyle başladı. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü; balkonun bir kısmı ve salonun bir bölümü zarar gördü.

İnceleme sonucu

Soğutma çalışmasının ardından inceleme yapan itfaiye erleri, yangının balkona bırakılan pelet soba külünden çıktığını belirledi.

