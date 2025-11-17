Alaplı'da Pelet Soba Külü Yangını: Balkon ve Salon Zarar Gördü

Alaplı'da pelet soba külü yangını: balkon ve salon kısmen zarar gördü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Yeni Siteler M Bloklar'da bulunan 5 katlı apartmanın 3’üncü katındaki bir dairede pelet soba külü nedeniyle yangın çıktı.

Müdahale ve zarar

Yangın, gündüz saatlerinde balkondan alevlerin yükseldiğinin görülmesiyle başladı. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü; balkonun bir kısmı ve salonun bir bölümü zarar gördü.

İnceleme sonucu

Soğutma çalışmasının ardından inceleme yapan itfaiye erleri, yangının balkona bırakılan pelet soba külünden çıktığını belirledi.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK'IN ALAPLI'DA BALKONA BIRAKILAN PELET SOBA KÜLÜ NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI. KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA, BALKON VE SALONUN BİR KISMI ZARAR GÖRDÜ.