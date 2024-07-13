Alec Baldwin mahkemede gözyaşlarına boğuldu: Set kazası ölüm getirmişti!

Alec Baldwin, 2021 yılında 'Rust' filminin setindeki çekimler sırasında kendisine verilen silahın gerçek mermi içerdiğini fark etmeyen Baldwin, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ve Joel Souza'ya ateş etti. Olayda Souza yaralanırken, Hutchins hayatını kaybetti.

New Mexico'da davada, önemli delillerin savunmadan saklandığı gerekçesiyle Baldwin'e yönelik taksirle adam öldürme suçlamasının düşmesine karar verildi. Kararın ardından Baldwin, mahkemede duygusal anlar yaşadı.

Silah ustası Hannah Gutierrez, kazaya neden olan silahı doldurduğu için taksirle adam öldürme suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baldwin de aynı suçlamayla karşı karşıyaydı. Baldwin'in avukatı Alex Spiro ise müvekkilinin silahı kontrol etme sorumluluğu olmadığını ve gerçek mermi içerdiğini bilmediğini savundu.

Olayda kullanılan mermiler, eski bir polis memuru ve silah üreticisi olan Gutierrez'in aile dostu tarafından iki yıldan fazla bir süre sonra teslim edildi. Spiro, polisin delilleri "Rust" davası kapsamında dosyalamadığını ve savunmanın bu delilleri inceleme şansını engellediğini ileri sürdü.

Halyna Hutchins'in eşi Matthew Hutchins, mahkemenin kararına saygı duyduğunu, ancak Baldwin'in sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. "Bütün kanıtları jüriye sunmayı ve Baldwin'i Halyna'nın anlamsız ölümüyle ilgili eylemlerinden sorumlu tutmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.