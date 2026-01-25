Alex Honnold Taipei 101'i Halatsız Tırmandı: 508 Metrede Rekor

Alex Honnold Taipei 101'i Halatsız Tırmandı

Ünlü ABD'li tırmanış sporcusu Alex Honnold, Taipei'de bulunan ülkenin en yüksek gökdeleni Taipei 101'e halat veya güvenlik ekipmanı kullanmadan tırmanarak dikkat çekti.

Tırmanış ve canlı yayın

Honnold, sabah saatlerinde tırmanışa başlayarak 508 metrelik yapıyı 1 saat 31 dakika içinde tamamladı. 40 yaşındaki sporcu, binanın bazı bölümlerinde 90 derecelik dik açıları aşmak zorunda kaldı. Tırmanış internetten canlı yayınlandı ve bölge halkı tarafından kaydedildi; izleyenler büyük heyecan yaşadı.

Honnold, bina pencerelerinden kendisini izleyenlere poz verdi ve canlı yayında, "Manzara harika görünüyor. İnsanların böyle güzel bir havada dünyanın her yerinden izlemeleri harika bir duygu" dedi.

Rekor ve değerlendirme

Kısa süre sonra binanın en yüksek noktasına ulaşan Honnold, zafer pozu verdi ve serbest tırmanışla ulaşılan en yüksek bina zirvesi rekorunu kırmış oldu. Tırmanışın ardından uluslararası basına konuşan Honnold, bu tür bir tırmanış için yalnızca fiziksel ve zihinsel hazırlığın yeterli olmadığını, aynı zamanda çok sayıda teknik hesaplamanın gerektiğini vurguladı.

Honnold, "Tüm hazırlıklara rağmen hiçbir tırmanışı asla önceden tahmin edemezsiniz. Özellikle bir gökdelene tırmanıyorsanız rüzgar ile mücadele ediyorsunuz ve dağ tırmanışına göre farklı bir zeminde bulunuyorsunuz. Ayrıca siz tırmanırken binada hayat devam ediyor. Ben bugün çok keyif aldım ve hava da mükemmeldi" ifadelerini kullandı.

Geçmiş tırmanışlar ve Taipei 101 hakkında

Honnold daha önce California'daki El Capitan'a da tırmanmıştı.

Taipei 101, 508 metre yüksekliğe ve 101 kat'a sahip. Bina, 2004-2009 yılları arasında dünyanın en yüksek binası unvanını taşıdı; bu unvan Burj Khalifa tarafından elinden alındı. Başkentin en yüksek yapısı olması nedeniyle Taipei 101 halen büyük ilgi görüyor.

Alain Robert'in geçmiş rekoru

Çeşitli kaynaklara göre Fransız dağcı Alain Robert, Honnold'un tırmanışından önce teçhizatsız olarak en yüksek binalara yapılan tırmanışlar alanındaki rekoru elinde tutuyordu. Robert, 2009'da Malezya'nın Kuala Lumpur kentindeki 452 metre yüksekliğindeki Petronas İkiz Kuleleri'ne teçhizatsız tırmanmış ve bu tırmanışın ardından gözaltına alınarak "izinsiz giriş" suçlamasıyla para cezasına çarptırılmıştı.

TAİPEİ (İHA) - ÜNLÜ ABD’Lİ TIRMANIŞ SPORCUSU ALEX HONNOLD, TAYVAN’IN BAŞKENTİ TAİPEİ’DE ÜLKENİN EN YÜKSEK BİNASI OLARAK NİTELENDİRİLEN 508 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ "TAİPEİ 101" ADLI GÖKDELENE 1 SAAT 31 DAKİKA İÇİNDE HERHANGİ BİR GÜVENLİK TEÇHİZATI OLMADAN BAŞARIYLA TIRMANDI.