Haldun Dormen için Harbiye'de Tören: Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Veda

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. 97 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu için gerçekleşen anma törenine sanat dünyasından çok sayıda isim ve halk katıldı.

Törene katılanlar

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu, sanatçılar Nevra Serezli, Halit Ergenç, Göksel Kortay, Erol Evgin, tiyatro oyuncusu Murat Ovalı ile çok sayıda seveni ve vatandaşlar katıldı.

Törenin akışı ve anlar

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sahnede alkışlar tutuldu. Haldun Dormen anısına hazırlanan bir VTR gösterimi yapıldı; duygusal anlar yoğun alkış ve gözyaşlarıyla karşılandı.

Konuşmalar

Halit Ergenç, gözyaşlarıyla yaptığı konuşmada: "Çok değerli hocamız, dostumuz, arkadaşımız, yol gösterenimiz Haldun Dormen ile onun kendisini adadığı bu sahneyi hayatımızda son defa paylaşıyoruz. Tek bir ömre onlarca ömrü sığdırmış bir insandan bahsediyoruz." dedi.

Göksel Kortay ise törende tiyatronun ışığının söndüğünü belirterek: "Onu anlatmak için sayfalar dolusu kitaplar yazsanız mümkün değil. Hiç keşkeleri yoktu. En olumsuz olayda bile derhal bir beyaz sayfa açar, 'evet şekerim şimdi ne yapıyoruz?' derdi. Bir diğer özelliği, paylaşımcılığıydı." ifadelerini kullandı.

Nevra Serezli duygularını, "Çok üzgünüm geçmişimi, hocamı, yönetmenimi, rol arkadaşımı, yazarımı, dostumu kaybettim. Ben Metin’in diğer yarısını kaybettim. 13 yıldır büyük acılar çekmiştim. Maalesef şimdi yine aynı acıyı çekiyorum. Hepimizin başı sağ olsun." sözleriyle aktardı.

Erol Evgin konuşmasında, "Lise yıllarında Dormen Tiyatrosu’nun müdavimiydim... Modern Türk Tiyatrosuna katkıları sonsuzdur. Eleştirilerini o kadar zarif, o kadar kibarca dile getiren bir başka kimseyi tanımıyorum. İnsan olarak da, bir davetin ertesi günü telefon etmeyi Haldun Dormen’den öğrenmiştim." dedi.

Ömer Dormen, usta oyuncunun ailesi ve üretkenliğine vurgu yaparak, "O kapsayıcı davranışıyla hepimizi o tutkunun bir parçası yaptı. Hastanede 6 ay yattı. 6 ayda iki oyun 1 tane kitap yazdı. Ölene kadar üretmek nedir, hepimize gösterdi. Bu törenin onun ruhuna ve asaletine uygun olması için çok çaba sarf ettik." şeklinde konuştu.

Cenaze bilgileri

Haldun Dormen’in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

