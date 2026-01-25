Haldun Dormen için Harbiye'de Tören: Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Veda

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törende, 97 yaşında hayatını kaybeden Haldun Dormen için sanatçılar ve sevenleri duygusal anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:31
Haldun Dormen için Harbiye'de Tören: Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Veda

Haldun Dormen için Harbiye'de Tören: Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Veda

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. 97 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu için gerçekleşen anma törenine sanat dünyasından çok sayıda isim ve halk katıldı.

Törene katılanlar

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu, sanatçılar Nevra Serezli, Halit Ergenç, Göksel Kortay, Erol Evgin, tiyatro oyuncusu Murat Ovalı ile çok sayıda seveni ve vatandaşlar katıldı.

Törenin akışı ve anlar

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sahnede alkışlar tutuldu. Haldun Dormen anısına hazırlanan bir VTR gösterimi yapıldı; duygusal anlar yoğun alkış ve gözyaşlarıyla karşılandı.

Konuşmalar

Halit Ergenç, gözyaşlarıyla yaptığı konuşmada: "Çok değerli hocamız, dostumuz, arkadaşımız, yol gösterenimiz Haldun Dormen ile onun kendisini adadığı bu sahneyi hayatımızda son defa paylaşıyoruz. Tek bir ömre onlarca ömrü sığdırmış bir insandan bahsediyoruz." dedi.

Göksel Kortay ise törende tiyatronun ışığının söndüğünü belirterek: "Onu anlatmak için sayfalar dolusu kitaplar yazsanız mümkün değil. Hiç keşkeleri yoktu. En olumsuz olayda bile derhal bir beyaz sayfa açar, 'evet şekerim şimdi ne yapıyoruz?' derdi. Bir diğer özelliği, paylaşımcılığıydı." ifadelerini kullandı.

Nevra Serezli duygularını, "Çok üzgünüm geçmişimi, hocamı, yönetmenimi, rol arkadaşımı, yazarımı, dostumu kaybettim. Ben Metin’in diğer yarısını kaybettim. 13 yıldır büyük acılar çekmiştim. Maalesef şimdi yine aynı acıyı çekiyorum. Hepimizin başı sağ olsun." sözleriyle aktardı.

Erol Evgin konuşmasında, "Lise yıllarında Dormen Tiyatrosu’nun müdavimiydim... Modern Türk Tiyatrosuna katkıları sonsuzdur. Eleştirilerini o kadar zarif, o kadar kibarca dile getiren bir başka kimseyi tanımıyorum. İnsan olarak da, bir davetin ertesi günü telefon etmeyi Haldun Dormen’den öğrenmiştim." dedi.

Ömer Dormen, usta oyuncunun ailesi ve üretkenliğine vurgu yaparak, "O kapsayıcı davranışıyla hepimizi o tutkunun bir parçası yaptı. Hastanede 6 ay yattı. 6 ayda iki oyun 1 tane kitap yazdı. Ölene kadar üretmek nedir, hepimize gösterdi. Bu törenin onun ruhuna ve asaletine uygun olması için çok çaba sarf ettik." şeklinde konuştu.

Cenaze bilgileri

Haldun Dormen’in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

USTA TİYATROCU HALDUN DORMEN İÇİN HARBİYE’DE TÖREN DÜZENLENDİ

USTA TİYATROCU HALDUN DORMEN İÇİN HARBİYE’DE TÖREN DÜZENLENDİ

OYUNCU HALİT ERGENÇ BİR KONUŞMA YAPTI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başalan Camii'ne İmam Ataması Bekleniyor
2
Osmangazi'de Kar Alarmı: Belediye Ekipleri Yüksek Kesimlerde Seferber
3
Haldun Dormen'e Veda: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Tören
4
Yeşilay Şırnak'ta Bağımlılıkla Mücadelede Umut: Ücretsiz Danışmanlık ve Atölyeler
5
MUSKİ, Karaca Mahallesi'nde 40 yıllık içme suyu hatlarını kamusal alana taşıyor
6
Halit Doğan: Samsun, Trafikte En Düşük İkinci Büyükşehir
7
Ümit Karan’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı: 13 Kişi Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları