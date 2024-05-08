Ali Babacan,Temel Karamollaoğlu'nu DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ağırladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ağırladı. Görüşme sonrasında Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu.



Babacan'ın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu genel merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum."

DEVA Partisi ve Saadet Partisi liderlerinin gerçekleştirdiği görüşme, siyasi partiler arasındaki diyalog ve iş birliğinin önemini vurguladı.



