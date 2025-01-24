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Ali Gaffar Okkan, Şehadetinin 24. Yılında Sakarya'da Anıldı

Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetiyle ilgili anma töreninde Sakaryalılar bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 14:52
Ali Gaffar Okkan, Şehadetinin 24. Yılında Sakarya'da Anıldı

Ali Gaffar Okkan, Şehitliğinin 24. Yılında Anma Töreni

Diyarbakır'da uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 24. yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Törene Yoğun İlgi

Şehidin kabri başında düzenlenen anma törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ve çeşitli siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve Konuşmalar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Okkan'ın özgeçmişi okundu. Vali Doğan, burada yaptığı konuşmada, törene olan yoğun katılımın Ali Gaffar Okkan ve diğer şehitlerin, memleket ve millet için ne kadar kıymetli olduğunu gösterdiğini vurguladı. Doğan, "Bu topraklar için yüz binlerce şehit verdik, vermeye de devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ali İnci ve Diğer Konuşmalar

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, çeyrek asırdır unutulmayan Okkan ve silah arkadaşlarını rahmetle anarak, "Diyarbakır halkı onun için düzenlenen törenlerde dükkanlarını kapatıp yüz binlerce insanın sokakları doldurduğunu" anlattı. Ayrıca, 11 Ocak'ta Diyarbakır'a gittiğinde 250 Ali Gaffar isimli çocuğu bir araya getirip polis elbiseleri giydirdiklerini ifade etti. İnci, 24 yıl sonra bile ailelerin çocuklarına şehit emniyet müdürünün ismini verdiğini kaydetti.

Dua ve Anma

Kaymakam Acır, Belediye Başkanı Püsküllü, İl Emniyet Müdürü Doğuş, eski Sakarya Kuvayi Milliye Derneği Başkanı Nuri Çamur ve Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çalışkan da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Tören sonunda, Okkan'ın yakınları, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit emniyet müdürünün mezarına karanfil bıraktı.

Diyarbakır'da uğradıkları saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü...

Diyarbakır'da uğradıkları saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 24. yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Diyarbakır'da uğradıkları saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü...

Diyarbakır'da uğradıkları saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 24. yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı.

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