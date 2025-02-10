Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkanlığı Görevine Resmen Başladı

Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkanlığına Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'na atanan Ali Hamza Pehlivan göreve başladı.

Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

AFAD'dan yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığına atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Merkez Yerleşkesine gelerek göreve başladı. MGK Genel Sekreterliğine atanan Vali Okay Memiş ile birlikte ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görev değişiminin kurumlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.