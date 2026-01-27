Ali Rıza Kayar Hacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Seçildi

Hacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası 7. Olağan Genel Kurulu'nda Ali Rıza Kayar başkan seçildi. Başkan Özdoğan, esnafın Hacılar için temel direk olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:18
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:18
Ali Rıza Kayar Hacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Seçildi

Genel Kurulda Yeni Dönem: Ali Rıza Kayar Başkanlığa Seçildi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Hacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası 7. Olağan Genel Kurulu, birlik ve beraberlik ruhu içinde tamamlandı. Yapılan seçim sonucunda Ali Rıza Kayar, oda başkanlığına seçildi.

Katılımcılar ve Divan

Genel kurul, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır başkanlığında oluşturulan divan heyeti tarafından yürütüldü. Kurula; Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Başkanı Fatih Erkan, oda başkanları, ilçe protokolü ve Hacılar esnafı katıldı.

Başkan Özdoğan'ın Mesajı

Bilal Özdoğan, genel kurulda esnafın ilçedeki önemine dikkat çekti: "Hacılar’da esnafımız ailemizin bir ferdidir." Özdoğan, değişen ve gelişen dünyada ilçenin dönüşümünden esnafın da payını aldığını belirterek, esnafın vatandaşın her zaman yanında olduğuna vurgu yaptı. Özdoğan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Biz 'bu bizim görevimiz değil' demeyiz. İlçemizde insan varsa, bizim de sorumluluğumuz vardır. Kolaylaştırmak, iyileştirmek, modernleştirmek ve iyi günde kötü günde birlikte olmak, Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği bir anlayıştır."

Yeni Başkanın Vizyonu

Ali Rıza Kayar yaptığı konuşmada, göreve talip oluş amaçlarını anlattı: "Bugün burada ilçemiz esnafına hizmet etmek için bu göreve talip olduk. Yönetim kurulumuzla birlikte odamızı daha işlevsel, daha üretken ve esnafımıza daha fazla katkı sağlayan bir yapıya kavuşturmak için var gücümüzle çalışacağız." Kayar, genç bir kardeşleri olarak bu yolda hem onur duyduğunu hem de sorumluluk sahibi olduklarını ifade etti.

İş Dünyası ve Finans Desteği

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, yeni dönemde esnaf odasının değişim ve gelişim sürecine katkı sunacaklarını belirterek iş dünyası olarak esnafın yanında olduklarını söyledi. Mustafa Alan ise Hacılar’ın üretim ve sanayi geçmişine vurgu yaparak, esnafın finansman ihtiyaçlarında desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kapanış ve Temenniler

Genel kurul sonrasında değerlendirme yapan Başkan Özdoğan, seçilen başkan ve yönetimine güvenini dile getirerek şu sözlerle tamamladı: "Yapılan seçimle, gençliği ve heyecanıyla sorumluluk alan Ali Rıza Kayar kardeşimiz başkanlığa seçildi. Gençlik ile tecrübeyi bir araya getiren bu yönetimin, esnafımız için güzel işler yapacağına yürekten inanıyorum. Seçimin ilçemize ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Hacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası 7. Olağan Genel Kurulu, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

HACILAR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZDOĞAN'IN KATILDIĞI HACILAR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI’NIN 7....

HACILAR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZDOĞAN'IN KATILDIĞI HACILAR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI’NIN 7. OLAĞAN GENEL KURULU, BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE TAMAMLANDI. YAPILAN SEÇİM SONUCUNDA ALİ RIZA KAYAR, ODA BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.

HACILAR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZDOĞAN'IN KATILDIĞI HACILAR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI’NIN 7....

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fidan: Gümrük Birliği Güncellenecek, Vize Serbestisi Hedefte
2
Karadeniz 'Gençlik Kampları'nda Gaziosmanpaşa Öğrencileriyle Buluştu
3
Nilüfer'de Çocuklar 'Sorumluluk'u Felsefe ile Keşfetti
4
Yalova'da Trafik Levhaları Sadeleştirildi: 628 Levha Kaldırıldı
5
JOB Young Talent 2026 Başvuruları Başladı: Yıldız Holding Staj Fırsatı
6
Sinop'ta Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okullara Bakım ve Onarım Desteği
7
Gümbet Dolgu Alanı Halkın Kullanımına Açılıyor: 60 Tekneye 1,5 Milyon TL Ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları