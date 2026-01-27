Ali Rıza Kayar Hacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Seçildi

Genel Kurulda Yeni Dönem: Ali Rıza Kayar Başkanlığa Seçildi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Hacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası 7. Olağan Genel Kurulu, birlik ve beraberlik ruhu içinde tamamlandı. Yapılan seçim sonucunda Ali Rıza Kayar, oda başkanlığına seçildi.

Katılımcılar ve Divan

Genel kurul, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır başkanlığında oluşturulan divan heyeti tarafından yürütüldü. Kurula; Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Başkanı Fatih Erkan, oda başkanları, ilçe protokolü ve Hacılar esnafı katıldı.

Başkan Özdoğan'ın Mesajı

Bilal Özdoğan, genel kurulda esnafın ilçedeki önemine dikkat çekti: "Hacılar’da esnafımız ailemizin bir ferdidir." Özdoğan, değişen ve gelişen dünyada ilçenin dönüşümünden esnafın da payını aldığını belirterek, esnafın vatandaşın her zaman yanında olduğuna vurgu yaptı. Özdoğan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Biz 'bu bizim görevimiz değil' demeyiz. İlçemizde insan varsa, bizim de sorumluluğumuz vardır. Kolaylaştırmak, iyileştirmek, modernleştirmek ve iyi günde kötü günde birlikte olmak, Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği bir anlayıştır."

Yeni Başkanın Vizyonu

Ali Rıza Kayar yaptığı konuşmada, göreve talip oluş amaçlarını anlattı: "Bugün burada ilçemiz esnafına hizmet etmek için bu göreve talip olduk. Yönetim kurulumuzla birlikte odamızı daha işlevsel, daha üretken ve esnafımıza daha fazla katkı sağlayan bir yapıya kavuşturmak için var gücümüzle çalışacağız." Kayar, genç bir kardeşleri olarak bu yolda hem onur duyduğunu hem de sorumluluk sahibi olduklarını ifade etti.

İş Dünyası ve Finans Desteği

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, yeni dönemde esnaf odasının değişim ve gelişim sürecine katkı sunacaklarını belirterek iş dünyası olarak esnafın yanında olduklarını söyledi. Mustafa Alan ise Hacılar’ın üretim ve sanayi geçmişine vurgu yaparak, esnafın finansman ihtiyaçlarında desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kapanış ve Temenniler

Genel kurul sonrasında değerlendirme yapan Başkan Özdoğan, seçilen başkan ve yönetimine güvenini dile getirerek şu sözlerle tamamladı: "Yapılan seçimle, gençliği ve heyecanıyla sorumluluk alan Ali Rıza Kayar kardeşimiz başkanlığa seçildi. Gençlik ile tecrübeyi bir araya getiren bu yönetimin, esnafımız için güzel işler yapacağına yürekten inanıyorum. Seçimin ilçemize ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Hacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası 7. Olağan Genel Kurulu, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

