Ali Yerlikaya, Güngören'de Öldürülen Atlas Çağlayan'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde

Taziye Ziyareti Sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunuyor.

Ziyarette, Bakan Yerlikaya aileye başsağlığı dileklerini iletiyor ve yakınlarına destek veriyor. Görüşme, kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayın ardından gerçekleşiyor.

Olayın yaşandığı Güngören ilçesinde devam eden taziye sürecinde, yetkililerin ve ailenin yanında bulunma amacıyla yapılan ziyaretin önemine vurgu yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunuyor