Psikolog Ayşe Nur Yıldırım'dan 'Dijital Vicdan' Uyarısı

Manisa Şehir Hastanesi'nden Psikolog Ayşe Nur Yıldırım, Türk Dil Kurumu'nun 2025 sözcüğü 'dijital vicdan'ı anlattı; dijital ortamlarda empati, etik ve sorumluluk çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:16
Psikolog Ayşe Nur Yıldırım'dan 'Dijital Vicdan' Uyarısı

Psikolog Ayşe Nur Yıldırım'dan 'Dijital Vicdan' Uyarısı

Manisa Şehir Hastanesi psikologlarından Ayşe Nur Yıldırım, Türk Dil Kurumu tarafından 2025 yılı kelimesi seçilen dijital vicdan kavramının dijital ortamlarda etik, empati ve sorumlu davranış bilincini güçlendirmede kritik rol oynadığını vurguladı.

Dijital vicdan nedir?

Yıldırım, dijitalleşmenin yalnızca teknolojik bir dönüşüm olmadığını, aynı zamanda bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarını da şekillendirdiğini belirterek, dijital vicdanın, bireyin dijital ortamlarda sergilediği tutum ve davranışları sorgulama becerisi olduğunu ifade etti. Sosyal medya kullanımında bu farkındalığın büyük önem taşıdığını söyledi.

Yıldırım, dijital vicdanın; bir yorum yazmadan önce durabilmek, bir bilgiyi paylaşmadan önce doğruluğunu sorgulamak ve ekranın arkasındaki kişinin gerçek bir hayatı ve duyguları olduğunu hatırlamak anlamına geldiğini belirtti.

Uyarı ve öneriler

"Bir tuşla yazılan cümleler, bir insanın özgüvenini, ruh halini ve hayata bakışını değiştirebilir. Empati kurulmadan yapılan her dijital davranış, toplumun psikolojisini etkileyen bir iz bırakır"

Yıldırım, dijital vicdanın teknolojiyi suçlamak yerine bireysel sorumluluk almayı gerektirdiğini ifade ederek, "Kendi davranışımızın karşı tarafta nasıl bir duygu oluşturacağını düşünebilmek, dijital vicdanın temelidir. Bir ekran karşısında değil, bir insanın karşısındaymış gibi davranabilmek gerekir" dedi.

Koruyucu ruh sağlığı yaklaşımı kapsamında toplumun bilinçlendirilmesinin önemine değinen Yıldırım, dijital dünyanın iyi ya da kötü olmasının tamamen kullanıcıların tutumlarıyla şekillendiğini belirtti. Daha şefkatli, etik ve bilinçli bir dijital kültürün inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dijital vicdan, günümüzde her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir kavram" ifadelerini kullandı.

MANİSA ŞEHİR HASTANESİ PSİKOLOGLARINDAN AYŞE NUR YILDIRIM, TÜRK DİL KURUMU’NUN 2025 YILI KELİMESİ...

MANİSA ŞEHİR HASTANESİ PSİKOLOGLARINDAN AYŞE NUR YILDIRIM, TÜRK DİL KURUMU’NUN 2025 YILI KELİMESİ OLARAK SEÇTİĞİ "DİJİTAL VİCDAN" KAVRAMININ, DİJİTAL ORTAMLARDA ETİK, EMPATİ VE SORUMLU DAVRANIŞ BİLİNCİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIDIĞINI VURGULADI.

MANİSA ŞEHİR HASTANESİ PSİKOLOGLARINDAN AYŞE NUR YILDIRIM, TÜRK DİL KURUMU’NUN 2025 YILI KELİMESİ...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli’de Gıda Güvenilirliği ve Yem Denetimleri Aralıksız Sürecek
2
Pınarhisar'da Tır Parkı İncelemesi: Kaymakam Enver Özderin Yerinde Denetledi
3
Didim Belediyesi'nden Kadın Sağlığı Semineri — 15 Ocak 2026
4
Bahçeli TFMD Heyetinin Fotoğrafını Çekti: Basın Fotoğrafçılığı TBMM'ye Taşınacak
5
Başkan Arıcı Talimatıyla Kızılkaya'daki Yangınzedeye Ev Yapımı Başladı
6
Ankara'da 'Gazeteciliğin Geleceği' Paneli: Anadolu Basını Ankara Buluşması
7
Bozdoğan'da Gübre, Tüp ve Proteknik Satış Noktalarına Patlayıcı Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları