Aliağa'da 20 Ton Kömür Yüklü Tır Alev Aldı — İtfaiye Söndürdü

İzmir Aliağa'da seyir halindeki 20 ton kömür yüklü tırın çekici bölümünde çıkan yangın, sürücünün yol kenarına çekmesi ve itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:43
Olay

İzmir'in Aliağa ilçesinde, gece saatlerinde Çanakkale–İzmir kara yolu Yeni Foça yolu Fabrikalar mevkiinde seyir halindeki 20 ton dökme kömür yüklü tırın çekici bölümünden aniden dumanlar yükseldi.

Tırı kullanan Yusuf Çetinkaya yönetimindeki 43 KU 404 plakalı araç, alevleri fark eden sürücünün aracı yol kenarına çekmesiyle durduruldu. Sürücü hızla dışarı çıkarak canını kurtardı.

Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.

Yangın sonucu tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

