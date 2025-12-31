DOLAR
Aliağa'da 2025 Orman Yangınlarında Görev Alan Personele Teşekkür Belgesi

Aliağa Belediyesi, 2025'te İzmir ve çevre illerdeki orman yangınlarında görev alan personele teşekkür belgeleri takdim etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:45
Aliağa Belediyesi personeli, 2025 yılında İzmir ve çevre illerde meydana gelen orman yangınlarında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür belgesiyle onurlandırıldı.

Program ve takdim

Aliağa Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda teşekkür belgeleri Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından takdim edildi.

Başkan Acar'ın mesajı

Programda konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye personelinin her koşulda göreve hazır olduğunu vurgulayarak, "Aliağa Belediyesi çalışanları olarak Kaymakamımızın öncülüğünde yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı hazırız. En büyük güvencemiz sizlersiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Cansiperane bir mücadele sergilendi"

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, 2025 yılı boyunca yaşanan orman yangınlarında belediye personelinin gösterdiği fedakârlığın takdire şayan olduğunu ifade etti. Güney, "2025 yılının son günlerinde bir araya geldik. Bu yıl birçok orman yangını yaşandı. Aliağa Belediyemizin değerli personeli, bu yangınlarda cansiperane bir şekilde görev yaptı. Herkes işine gönlünü ve canını koydu. Bizler buna bizzat şahit olduk. Takdirimizi her ortamda dile getiriyoruz ancak bunu yazılı hale de getirmek istedik. 2025 yılı sona ermeden siz kıymetli mesai arkadaşlarımıza teşekkür belgelerini takdim etmek istedik. Kurtardığınız her canlı ve doğaya zarar gelmemesi adına gösterdiğiniz üstün gayretler için başta Belediye Başkanımız Serkan Acar olmak üzere tüm personele teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programın sonu

Teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

