Aliağa’da Personelinden Başkan Serkan Acar’a Duygulandıran Doğum Günü Sürprizi

ENKA Spor Salonu’nda duygusal kutlama

Aliağa Belediyesi personeli, Belediye Başkanı Serkan Acar için anlamlı bir doğum günü sürprizi düzenledi. ENKA Spor Salonunda gerçekleştirilen organizasyonda belediye çalışanları bir araya gelerek başkana unutulmaz anlar yaşattı.

Başkan Serkan Acar, salona merhum sanatçı Müslüm Gürses’in "Seni Yazdım" şarkısı eşliğinde alkışlar arasında giriş yaptı. Samimi ve sıcak bir ortamda devam eden kutlamada, pastadaki "İl olma yolunda bir dilim mola. Gülen yüzlerin başkanı iyi ki doğdu" mesajı ile Aliağa’nın 82 il hedefi vurgulandı. Başkan Serkan Acar, pastasını personelle birlikte üfledi.

Program boyunca Acar, çalışanlarla sohbet ederek taleplerini ve görüşlerini dinledi. Etkinlik fotoğraf çekimleri ve iyi dileklerle son buldu.

Serkan Acar etkinlikte ekip arkadaşlarına teşekkür ederek şunları söyledi: "Doğum günü aslında bir bahane; sizlerle bir araya gelmek, yanınızda olmak çok güzel. Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Görevinizi layıkıyla yerine getirmek için gösterdiğiniz çaba için her birinize teşekkür ediyorum. Görevi başında olup buraya gelemeyen tüm personellerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni yılın sizlere ve ailelerinize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Ülke genelinde yaşanan sıkıntıları Aliağa’da da hissettik ancak belediyemiz ve çalışanlarımız, vatandaşlarımıza bu zorlukları hissettirmeden hizmetlerini aksatmadan sürdürdü. Birçok yerde yaşanan olumsuzluklar Aliağa’da yaşanmadı. Hep birlikte mücadele verdik, yılmadık ve bir yılı daha tamamladık. Aliağamız, Türkiye’nin birçok noktasında özellikle kalkınması, değişimi, hizmetleri, sosyal aktiviteleri ve sosyal yardımları konusunda örnek gösteriliyor. Pek çok yer Aliağamızı rol model alıyor. Bu başarı sizlerin başarısıdır. Her fırsatta dile getiriyorum; en büyük destekçim, başımı hiçbir zaman eğmeyen siz değerli ekip arkadaşlarımsınız. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Sürpriz kutlama, toplu fotoğraf çekimi ve iyi dileklerle sona erdi.

ALİAĞA BELEDİYESİ PERSONELİ, BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR’IN DOĞUM GÜNÜNÜ DUYGU DOLU BİR SÜRPRİZLE KUTLADI.