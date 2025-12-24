DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,71 -0,03%
ALTIN
6.187,67 -0,11%
BITCOIN
3.718.941,24 1,29%

Aliağa’da Personelinden Başkan Serkan Acar’a Duygulandıran Doğum Günü Sürprizi

Aliağa Belediyesi personeli, ENKA Spor Salonu’nda Başkan Serkan Acar’a sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi; pasta mesajı ve duygusal anlar öne çıktı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:49
Aliağa’da Personelinden Başkan Serkan Acar’a Duygulandıran Doğum Günü Sürprizi

Aliağa’da Personelinden Başkan Serkan Acar’a Duygulandıran Doğum Günü Sürprizi

ENKA Spor Salonu’nda duygusal kutlama

Aliağa Belediyesi personeli, Belediye Başkanı Serkan Acar için anlamlı bir doğum günü sürprizi düzenledi. ENKA Spor Salonunda gerçekleştirilen organizasyonda belediye çalışanları bir araya gelerek başkana unutulmaz anlar yaşattı.

Başkan Serkan Acar, salona merhum sanatçı Müslüm Gürses’in "Seni Yazdım" şarkısı eşliğinde alkışlar arasında giriş yaptı. Samimi ve sıcak bir ortamda devam eden kutlamada, pastadaki "İl olma yolunda bir dilim mola. Gülen yüzlerin başkanı iyi ki doğdu" mesajı ile Aliağa’nın 82 il hedefi vurgulandı. Başkan Serkan Acar, pastasını personelle birlikte üfledi.

Program boyunca Acar, çalışanlarla sohbet ederek taleplerini ve görüşlerini dinledi. Etkinlik fotoğraf çekimleri ve iyi dileklerle son buldu.

Serkan Acar etkinlikte ekip arkadaşlarına teşekkür ederek şunları söyledi: "Doğum günü aslında bir bahane; sizlerle bir araya gelmek, yanınızda olmak çok güzel. Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Görevinizi layıkıyla yerine getirmek için gösterdiğiniz çaba için her birinize teşekkür ediyorum. Görevi başında olup buraya gelemeyen tüm personellerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni yılın sizlere ve ailelerinize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Ülke genelinde yaşanan sıkıntıları Aliağa’da da hissettik ancak belediyemiz ve çalışanlarımız, vatandaşlarımıza bu zorlukları hissettirmeden hizmetlerini aksatmadan sürdürdü. Birçok yerde yaşanan olumsuzluklar Aliağa’da yaşanmadı. Hep birlikte mücadele verdik, yılmadık ve bir yılı daha tamamladık. Aliağamız, Türkiye’nin birçok noktasında özellikle kalkınması, değişimi, hizmetleri, sosyal aktiviteleri ve sosyal yardımları konusunda örnek gösteriliyor. Pek çok yer Aliağamızı rol model alıyor. Bu başarı sizlerin başarısıdır. Her fırsatta dile getiriyorum; en büyük destekçim, başımı hiçbir zaman eğmeyen siz değerli ekip arkadaşlarımsınız. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Sürpriz kutlama, toplu fotoğraf çekimi ve iyi dileklerle sona erdi.

ALİAĞA BELEDİYESİ PERSONELİ, BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR’IN DOĞUM GÜNÜNÜ DUYGU DOLU BİR SÜRPRİZLE...

ALİAĞA BELEDİYESİ PERSONELİ, BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR’IN DOĞUM GÜNÜNÜ DUYGU DOLU BİR SÜRPRİZLE KUTLADI.

PROGRAM BOYUNCA PERSONELLE SOHBET EDEN BAŞKAN SERKAN ACAR, ÇALIŞANLARIN TALEP VE GÖRÜŞLERİNİ DE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menteşe Genç Şeflerden İstanbul'da Madalya Yağmuru: 8 Altın, 3 Bronz
2
Bilinçsiz Takviye ve Bitki Çayı Uyarısı: Hastalar Acile Kadar Gidebiliyor
3
Köşk’te Kantin Çalışanlarına Hijyen Eğitimi: Gıda Güvenliği Öne Çıktı
4
Esenyurt'ta Azad Topuz Camii tamamlanıyor: 8 yıldır atıl yapı yakında açılacak
5
Mengücek Gazi EAH'ye Erişilebilirlik Belgesi Verildi
6
Avrupa Kayserililerden Murat Cahid Cıngı'ya Destek: 'Asla Yalnız Bırakmayız'
7
Bayburt’ta Yılın Son Diyabet Okulu Eğitimi Tamamlandı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor