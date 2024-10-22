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Aliağa Limanında Rüşvet Operasyonu: 32 Gözaltı

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 32 kişi rüşvet ve görevi kötüye kullanmaktan gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:13
Aliağa Limanında Rüşvet Operasyonu: 32 Gözaltı

Aliağa Limanı'na Yönelik Rüşvet Operasyonu

İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Aliağa Liman Başkanlığı'na yönelik rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla 32 şüpheli gözaltına alındı. Doğrudan Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, liman başkanlığındaki memurlar ile gemi acentesi çalışanları arasında yapılan yolsuzlukların izini sürdü.

Suçlamaların Ayrıntıları

Operasyon kapsamında, söz konusu kişilerin gemi geliş-gidiş saatleri, personelin mesleki yeterlilik belgeleri ve konteyner sayılarında gözlemlenen tutarsızlıklar hakkında cezai işlem yapmamaları için rüşvet alması iddia edilmektedir.

Operasyonun Gerçekleştirildiği Yerler

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin yanı sıra, yapılan fiziki ve teknik takipler ile elde edilen kamera görüntüleri, ekiplere operasyon düzenleme fırsatı sağladı. İzmir’in yanı sıra Mardin, Manisa ve Tokat illerinde de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Gözaltı ve El Koyma İşlemleri

Aliağa Limanı'nda görevli 6 memur ve 26 acente çalışanı olmak üzere toplam 32 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

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