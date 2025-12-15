İzmit'te Taksi Durağındaki Silahlı Şüpheli Özel Harekatla Etkisiz Hale Getirildi

İzmit'te Taksi Durağında Silahlı Şüpheli Özel Harekat Tarafından Etkisiz Hale Getirildi

Cedit Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemleri ve operasyon

İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki taksi durağında saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, elinde tabanca ve bıçak bulunan E.M. durağa girdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapattı. Tedbir amaçlı olarak bölgedeki iki lise ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

Şüpheli zaman zaman elindeki silahı başına dayadı ve etrafa yangın tüpü de sıktı. Yaklaşık iki saat süren bekleyişin ardından, özel harekat ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli etkisiz hale getirildi.

Olay sırasında kendisini yaraladığı öğrenilen E.M.'nin olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

