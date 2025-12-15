DOLAR
Balıkesir Büyükşehir'den Özel Bireylere 5 bin TL Nakdi Destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni yılda özel birey olan dar gelirli vatandaşlara 5 bin TL nakdi destek verecek. Başvurular 21 Aralık 2025'e kadar 444 40 10'dan yapılacak.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:13
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni yılda özel birey olan dar gelirli vatandaşlara 5 bin TL nakdi destek sağlayacak. Destekten yararlanmak isteyenler 21 Aralık’a kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yılbaşında da özel olan dar gelirli vatandaşların Yakın Kart hesaplarına yatan destekler bu yıl da aralıksız devam ediyor.

Başkan Akın: "Balıkesir’imizde kimse yalnız değil"

Balıkesir’i özel bireylerin rahat bir şekilde yaşayabileceği bir şehre dönüştürmek için birçok anlamlı projeyi hayata geçiren Başkan Akın, sözünü verdiği yeni yılda özel bireyli dar gelirli vatandaşlara 5 bin TL nakdi desteği önceki yıl olduğu gibi bu yıl da hayata geçiriyor. Destekten faydalanmak isteyenlerin 21 Aralık tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Akın, "Yeni yılda da Balıkesir’imizde kimse yalnız değil. Zorlu ekonomik şartlarda hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Bu kapsamda özel olan dar gelirli hemşehrilerimize 5 bin TL nakdi destek sağlıyoruz. Her zaman hemşehrilerimizi önceleyen bir anlayışla hareket ediyor ve sosyal desteklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başvuru bilgileri

Yeni yılda özel bireyi olan dar gelirli vatandaşlara verilecek nakdi destek için 21 Aralık 2025 tarihine kadar 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapılacak. Bu destekten Balıkesir’de ikamet eden, sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi özel vatandaşlar faydalanabilecek. Başvurular sonrası yapılan değerlendirmeler sonrasında 5 bin TL nakdi destek hesaplara yatırılacak.

