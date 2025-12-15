DOLAR
42,7 0,01%
EURO
50,22 -0,12%
ALTIN
5.945,56 -0,81%
BITCOIN
3.815.963,63 -0,79%

Samsun İlkadım'da 10 Yıl 3 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı

Samsun İlkadım’da, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde...' suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.A. yakalandı, cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:31
Samsun İlkadım'da 10 Yıl 3 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı

Samsun İlkadım'da 10 Yıl 3 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü operasyonu sonrası cezaevine gönderildi

Samsun’un İlkadım ilçesinde yürütülen polis çalışmaları sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın yakalanarak adli süreç başlatıldı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli kadın yakalandı.

Hükümlü kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

10 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN S.A. ADLI KADIN YAKALANDI.

10 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN S.A. ADLI KADIN YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Taksi Durağına Silahlı Giriş — Polis Müzakereleri Sürüyor
2
Bingöl'de Miniklerden Yerli ve Milli Sanayi Teknolojisi Paylaşımı
3
İnegöl'de Kaza: Taburcu Olan Scooter Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Akçakoca Koçullu Köyü'nün Yeni Camisi İbadete Açıldı
5
İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı
6
Tokat'ta Başçiftlik ve Reşadiye'de Kar Yağışı
7
Başkan Ercan, Otizmli Bireylerle Yerli Malı Haftası'nda Aşure Yaptı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi