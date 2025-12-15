Samsun İlkadım'da 10 Yıl 3 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü operasyonu sonrası cezaevine gönderildi

Samsun’un İlkadım ilçesinde yürütülen polis çalışmaları sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın yakalanarak adli süreç başlatıldı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli kadın yakalandı.

Hükümlü kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

10 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN S.A. ADLI KADIN YAKALANDI.