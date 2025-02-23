Alice Weidel: AfD ile Hristiyan Demokratlar Arasında Koalisyon İhtimali

AfD'nin Koalisyon Kriterleri

Almanya'da yapılan genel seçimlerde ikinci sıraya yerleşen Almanya için Alternatif (AfD) partisinin adayı Alice Weidel, seçimlerde birinci olan Hristiyan Demokrat CDU/CSU ittifakı ile koalisyon hükümeti kurma niyetinde. Weidel, bu adımla Almanya’nın siyasi dengelerinde önemli bir değişime zemin hazırlayabileceğini savunuyor.

Weidel'in Siyasi Geçmişi ve Hedefleri

46 yaşındaki Alice Weidel, 1979 yılında Güterloh kentinde doğdu ve 2013 yılında AfD’ye katıldı. İlk kez 2017 genel seçimlerinde federal milletvekili olarak Meclis’e girmiştir. O zamandan beri AfD Meclis Grubu eş başkanlığını sürdüren Weidel, partinin eş başkanlığı görevini Tino Chrupalla ile birlikte yürütmektedir.

Aile Geçmişi ve Cinsiyet Kimliği

Weidel, Sri Lankalı film yapımcısı Sarah Bossard ile olan ilişkisi ile dikkat çekiyor. AfD'nin eşcinsel evlilik ve evlat edinme gibi konulardaki muhafazakâr tutumu ile çelişen bir yaşam tarzına sahip olmasına rağmen, Weidel ve Bossard iki evlatlık çocuk yetiştirmektedir. Kendisi, özel hayatının partisinin değerleriyle herhangi bir çatışma oluşturmadığını savunmaktadır.

Rusya Yaptırımları ve Savaş Politikasına Dair Görüşleri

Weidel, Almanya'nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarını eleştirmiş, bu uygulamaların ne Rusya’ya ne de Ukrayna’ya fayda sağlamadığını, yalnızca ülke ekonomisine zarar verdiğini iddia etmiştir. Ayrıca, Ukrayna'daki savaşın Almanya’nın bir meselesi olmadığını belirterek, ülkesinin taraf tutmaktan kaçınması gerektiğini vurgulamaktadır.

Seçim Sonuçları ve Koalisyon Görüşmeleri

AfD, geçtiğimiz seçimlerde oy oranını neredeyse iki katına çıkararak %20 ile tarihi bir başarı elde etti. Weidel, seçim sonuçlarının halkın iradesini yansıttığını, bu nedenle CDU/CSU ile koalisyon görüşmelerine açık olduklarını belirtti.

Politikaların Geleceği Hakkında Öngörüler

Weidel'in açıklamaları, AfD'nin gelecekte Almanya'daki en güçlü siyasi hareket olacağı iddialarını besliyor. Ancak siyasi analistler, AfD'nin muhalefet rolünde kalacağını ve Weidel’in koalisyon hükümetinde yer almasının pek mümkün görünmediğini öngörüyor.