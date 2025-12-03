Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi Yenilendi — Kahramanmaraş’ta Parkta Kapsamlı Düzenleme

Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi Yenilendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kent parklarını yenilemeye devam ediyor

Kahramanmaraş’ın yoğun kullanılan yeşil alanlarından Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi parkında kapsamlı yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar, şehir genelinde başlatılan daha yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda sürdürülüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bakım ve onarım faaliyetleri, vatandaşların özellikle yaz aylarında daha nitelikli vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturmayı amaçlıyor. Proje kapsamında rekreasyon bölümlerine yeni spor alanları kazandırılırken, mevcut donanımlar da güçlendirildi.

Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri parkta kapsamlı çalışma gerçekleştirdi; tüm oyun alanları elden geçirilerek çocuk alanları tamamen yenilendi. Deforme olmuş ve kullanılamaz hale gelen spor aletleri onarıldı, bölgeye yeni ekipmanlar eklendi.

Ayrıca parktaki basketbol, fitness ve yürüyüş alanları güçlendirilerek vatandaşların daha güvenli ve rahat spor yapabileceği bir ortam oluşturuldu. Yenilenen düzenlemelerle alanın daha modern ve işlevsel bir görünüme kavuşturulması hedeflendi.

Gerçekleştirilen düzenlemelerle Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi, kent sakinlerinin sosyal ve sportif ihtiyaçlarına cevap veren, daha konforlu ve güvenli bir rekreasyon alanı haline getirildi.

